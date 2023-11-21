人民幣對美元匯率升破7.14 分析稱行情還沒結束

人民幣兌美元匯率近日反轉走強，有分析認為，人民幣這波回升行情還未結束。（中新社）

人民幣近日反轉走強。人民幣兌美元21日中間價報7.1406元，較前一日又調升206個基點。更多反映國際投資 者預期的人民幣對離岸價匯率 已升破7.14元關口，最高達7.1368元，也漲逾200個基點。分析認為，人民幣匯率這波回升行情可能還未結束。

伴隨人民幣匯率走強，A股與港股開盤走升。創業板指拉升漲逾1%，滬指漲0.62%，深成指漲0.83%，北證50指數漲近4%；香港恒生指數開盤漲0.87%。截至21日10時，北向資金淨流入超人民幣50億元。

人民幣對美元離岸價匯率已連續三個交易日上漲，16日、17日與20日分別上漲0.15%、0.4%、0.74%；人民幣對美元在岸價也出現大幅上漲。截至20日夜盤收盤，報7.1655元，漲幅達1.12%。

為何人民幣本輪快速升值？華泰證券 研報指出，除年末企業結匯影響，美國零售和通膨數據不如預期、中美利差的收斂、中國國內金融機構座談會的提振信心等，都是助推近日離岸人民幣升值的動力。

中金公司的研究報告則認為，外部環境變化或是人民幣匯率回升的更重要原因，人民幣匯率目前大體處於順勢「跟漲」狀態，並非單獨走強。報告並稱，人民幣這波行情還未結束，因為年底前人民幣還有幾大因素支撐，包括季節性結匯、出口回暖，以及美元指數還可能進一步下行等。

長城證券也指出，目前從海外來看，美國國債收益率中樞可望繼續下降。加上中美關係進入新階段，人民幣匯率階段性升值趨勢向好。