中國前駐美大使：台灣問題是中國人生死攸關問題

中國前駐美大使崔天凱。（南華早報視頻截圖）

中美元首會晤上周在美國舊金山 落幕，中國前駐美大使崔天凱 表示，中美關係過於複雜，必須首先承認台灣問題是一個「對於中國人而言生死攸關的問題」、「沒有退讓餘地」，只有這樣才能取得真正的進展。

港媒「南華早報」20日報導崔天凱受訪的內容，但報導稱，崔天凱接受採訪的時間點，是在中美元首會晤之前。他說，「台灣問題是事關國家主權、領土完整和國家統一的問題，所以這對中國人來說是一個生死攸關的問題……沒有後退讓步的餘地」。

「這關係到所有中國人的生死，所以我們必須做好準備，不惜一切代價捍衛我們的國家主權」。

崔天凱表示，中國方面將繼續尋求以和平方式完成祖國統一，只要一個中國原則得到尊重，「其他都可以談」。不過，他也警告說，在這個問題上，中國方面能忍受被激怒的程度是「有限的」。

現年71歲的崔天凱曾於2013年至2021年期間擔任中國駐美國大使，也是駐美時間最長的大使。

另據上海復旦大學國際政治教授沈逸於觀察者網20日撰文「中美元首會晤，我們在台灣問題上向前了一大步」，文章表示，這一次雙方領導人會晤，在台灣問題上也有重大的突破：「我們再往前跨了一步，就是美方要有具體行動」。

他說，什麼是具體行動？第一，停止武裝台灣，第二，支持中國和平統一。這在中美交往歷史上是一大步，之前沒有出現過這樣的東西。最高領導人明確說，你們說不支持態度對吧，現在中方往前走了一步，說我希望你們的不支持態度能夠具體化。雖然之前在不同工作層級上私下應該也都說過，但這一次是領導人非常鄭重地明確提出，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

沈逸指出，原先美國對台灣問題的態度是所謂的「強調台灣問題的和平解決」，但是片面強調「和平」，在討論「解決」時含糊其詞，實際就是維持現狀，就是想讓你長期合不起來和最終走向「和平分家」，從而確保美國最大的戰略主動，獲得更多的空間。

他說，這次中方給出了一個「直球」：你（美國）這個不支持台獨到底是真的還是假的？這裡面有一個非常高明的邏輯：你不是口口聲聲關注台海和平嘛，很簡單，台海不和平的唯一原因就是台獨。你說不支持台獨，實質性的不支持台獨就是：第一，你不給它（台灣）武器。你給了它武器，它就覺得它可以搞事，你美國幫了它，就是在增加安全風險；第二，你明確說我支持和平統一，消除台獨的幻想，避免它的誤判。所謂誤判，就是讓台獨勢力誤以為美國會保它，結果美國沒保它，觸動《反分裂國家法》必然會挑起戰爭。

沈逸認為，這一次，我們（中國）的表態往前走了一步，後面接的那句「中國必將統一、也必然統一」傳遞的意思就非常清楚了。

不過，拜習會後，美國仍堅定表示，會依據台灣關係法 提供台灣防衛性武器。