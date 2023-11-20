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紐時：不若江澤民出風頭 習訪美展現較真實一面

中央社台北20日電
中國國家主席習近平。路透
中國國家主席習近平。路透

紐約時報中文網今天報導，中國國家主席習近平不若已故領導人江澤民往昔訪美愛出風頭，但是他這回訪舊金山展現較真實一面，儘管他拜習會期間談到烏克蘭與中東，仍得看筆記並照本宣科。

報導說，習近平的作風與前任中國領導人相去甚遠，比如愛出風頭的江澤民，曾在夏威夷晚宴彈奏鋼棒吉他，30年前到西雅圖參加亞太經合組織（APEC）峰會，送給兩歲孩子貓熊毛絨玩具。

在那次峰會，江澤民回答美國記者許多問題；而這次，習近平沒有出席記者會，只留下美國總統拜登（Joe Biden）獨自回答提問。

不過這回習近平抵達舊金山卻提供一次難得機會，得以近距離觀察他比平日更真實的一面，儘管與拜登會晤期間仍克制和謹慎，尤其觸及烏克蘭或中東，必須得看筆記並照本宣科表述。

比如15日晚間他出席舊金山的一場晚宴，當他看到1980年代結識的一群愛荷華州友人在迎賓之列，尤其是那位曾開車載著他在鄉間兜風的舊識，隨即嘴角上揚。

當年，習近平還是來自河北省的一名年輕黨幹部，希望深入了解美國的農業技術。

他還跟拜登比較兩人的坐駕，另感謝拜登提醒，妻子彭麗媛和拜登的生日都是11月20日，並說自己工作太忙，把這事兒給忘了。

而習近平當著泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）吐槽中國男足的影音更是意外走紅，他坦承自己手小，抓籃球抓不住，踢足球還行，還抬起右腿比劃兩下。

經翻譯告知中國男足隊近日世界盃預選賽2比1勝泰國，習近平則說：「僥倖成分大，我現在對我們國家的足球隊，我不敢肯定他們的水平，有起伏。」

至於拜習會結束後，他出席一桌要價達4萬美元的美國商界晚宴，與會者說，很少以談笑風生面目示人的習近平在晚宴上經常露出微笑。

他的晚宴致辭原則觸及中美友好，把兩國關係比作「已經長大」的樹，並願意送給加州更多「友誼使者」大貓熊。

康乃爾大學專門研究中美關係的政治學家白潔曦（Jessica Chen Weiss）表示，習近平的講話「有點像一隻伸出的手」，可能反映了中國領導層與美國商界重建往來的興趣。

白潔曦指出：「（他）在可預見的話題上提出了一些尖銳觀點，但總體基調似乎還是試圖緩和兩國關係的緊張程度。」

習近平 拜登 江澤民

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