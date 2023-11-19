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上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談

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上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談

中央社台北19日電
上海萬聖節活動，許多年輕人以Cosplay的方式委婉表達抗爭。(Getty Images)
上海萬聖節活動，許多年輕人以Cosplay的方式委婉表達抗爭。(Getty Images)

上個月萬聖節期間，中國各地的「角色扮演者」造型引關注，消息人士說，上海警方已帶走數名角色扮演者；此外，網信部門近期約談抖音小紅書及騰訊等網站負責人，責令嚴查有關萬聖節影片的上傳者。

自由亞洲電台17日報導，10月31日西方萬聖節的前一天，上海等地的中國年輕人穿上各種主題特色鮮明的服飾走在街頭，藉此表達對社會現狀的觀感，包括穿著疫情時期防疫人員的「大白」外套，也有人扮清朝官吏，甚至展示帶有影射中國領導人的造型。

南京公益人士何培蓉告知自由亞洲電台，她得到最新消息，多名Cosplay年輕人日前被上海警方帶走，已超過24小時；這些年輕人的家屬還在了解警方是否放人。

報導另引述一名上海媒體人士表示，今年萬聖節前夕，許多上海年輕人穿上各種奇裝異服，以表達對政府的不滿，警方為此正在調查。

這名媒體人士說，「聽說開始抓Cosplay的年輕人，警告他們不要再去扮演那些遊戲裡的人物或者動漫中的人物。他們是分群體的，年輕人非常喜歡玩Cosplay。他們定期會玩這些聚會，買類似服裝、假髮。但其中一些角色帶有對現實的諷刺意味，我們叫『西方的意識形態入侵年輕人大腦』，他們（警察）要禁止這些」。

萬聖節是一些西方國家的傳統節日，到了中國，變得政治化。

報導另引述北京一家網路傳媒公司員工表示，中國網信辦日前約談騰訊、小紅書、抖音公司等有關負責人，責令整改網路影片管理方法，不得再發布萬聖節期間「違反社會主義核心價值」的作品。

這名消息人士說，「騰訊那些朋友，小紅書那些負責人都被約談了。現在抓人是他們（當局）後續動作」。

萬聖節 小紅書 抖音

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