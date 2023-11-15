我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比中指嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

PPI明顯降溫 道指再漲163點 連升4日

華為10月手機銷量猛增83% 帶動中國智慧手機銷量增11%

編譯黃淑玲／綜合外電
華為搭載自家研發先進晶片的Mate 60系列手機，帶動公司手機銷售業績爆發。 美聯社
華為搭載自家研發先進晶片的Mate 60系列手機，帶動公司手機銷售業績爆發。 美聯社

路透報導，調研機構Counterpoint的最新報告顯示，華為強勁的銷售成長，推動中國10月智慧手機總出貨量大增11%，顯示中國手機市場日漸復甦。

報告指出，華為在10月頭四周的智慧手機銷售比去年同期暴增83%，是中國手機平均銷售增長的主要貢獻者。小米智慧手機銷售同期增長了33%。華為8月推出Mate 60系列智慧手機，搭載分析師所稱的自家研發先進晶片。部分分析師認為，Mate 60系列顯示中國有能力因應美國的晶片出口管制。

不過，Counterpoint的報告並未提供蘋果在這段期間的具體銷售表現。

Counterpoint中國公司析師張祺說，「華為以Mate 60系列手機扭轉局面，10月表現傑出，成長強勁」，「需求維持高二位數百分比的成長率，我們還看到了光環效應，華為的其他機型也表現出色」。

但Counterpoint也說，由於華為仍可能遇到某些生產製造問題，因此瓶頸可能會繼續存在。資深分析師林科宇表示，華為適應這種新常態的能力，不僅攸關該公司的成長，對更廣泛市場而言也會是個重要的決定因素。

Counterpoint的數據顯示，中國智慧手機市場銷量已連幾季下滑，6月當季就年減3%。

分析師預計市場即將反彈。另一家調研公司IDC已預測，全球智慧手機出貨量在連十季下降後，本季銷量年比可望成長，但未提供預估成長率。

華為 晶片 小米

上一則

1300萬買下陝西法拍飯店 交屋驚見被拆得稀爛 法院該管嗎？

下一則

京東Q3淨利潤年增逾33% 超出市場預期

延伸閱讀

拆解華為Mate 60 Pro 日經：中技術躍進 自製零件達47％

拆解華為Mate 60 Pro 日經：中技術躍進 自製零件達47％
華為Mate60 Pro再現黑科技 量子密話不怕被竊聽

華為Mate60 Pro再現黑科技 量子密話不怕被竊聽
華為提出太空寬帶目標：2030年打造100Gbps星際光互聯網

華為提出太空寬帶目標：2030年打造100Gbps星際光互聯網
不怕通話被竊聽 華為Mate60Pro再現量子密話黑科技

不怕通話被竊聽 華為Mate60Pro再現量子密話黑科技

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機
3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」