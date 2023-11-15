華為10月手機銷量猛增83% 帶動中國智慧手機銷量增11%

華為搭載自家研發先進晶片的Mate 60系列手機，帶動公司手機銷售業績爆發。 美聯社

路透報導，調研機構Counterpoint的最新報告顯示，華為 強勁的銷售成長，推動中國10月智慧手機總出貨量大增11%，顯示中國手機市場日漸復甦。

報告指出，華為在10月頭四周的智慧手機銷售比去年同期暴增83%，是中國手機平均銷售增長的主要貢獻者。小米 智慧手機銷售同期增長了33%。華為8月推出Mate 60系列智慧手機，搭載分析師所稱的自家研發先進晶片 。部分分析師認為，Mate 60系列顯示中國有能力因應美國的晶片出口管制。

不過，Counterpoint的報告並未提供蘋果在這段期間的具體銷售表現。

Counterpoint中國公司析師張祺說，「華為以Mate 60系列手機扭轉局面，10月表現傑出，成長強勁」，「需求維持高二位數百分比的成長率，我們還看到了光環效應，華為的其他機型也表現出色」。

但Counterpoint也說，由於華為仍可能遇到某些生產製造問題，因此瓶頸可能會繼續存在。資深分析師林科宇表示，華為適應這種新常態的能力，不僅攸關該公司的成長，對更廣泛市場而言也會是個重要的決定因素。

Counterpoint的數據顯示，中國智慧手機市場銷量已連幾季下滑，6月當季就年減3%。

分析師預計市場即將反彈。另一家調研公司IDC已預測，全球智慧手機出貨量在連十季下降後，本季銷量年比可望成長，但未提供預估成長率。