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多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

記者林宸誼／即時報導
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多位中國消費者8日晚間反映，南方航空出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。

IT之家報導，許多中國網友在評論區留言，為南航這一做法點贊：「敢作敢當，給南航點贊！」「格局打開了」「雖然錯過，但這波確實大氣！」「佩服佩服！！！給南航點個贊」。

北京商報報導，8日晚的超低價機票不僅在南方航空App可以購買，多家線上旅遊平台（OTA）也都能搶到。多位消費者均表示在8日晚間8時左右搶到了低價機票，並已經正常出票。

8日晚間10時，再查詢南航的票價時發現，售價已全部恢復正常。針對為何出現超低價機票，南航客服回應稱，當晚8時左右出現的超低價機票是系統Bug導致，「10」「30」是因為系統故障出現的錯誤代碼，並非票價。

澎湃新聞報導，線上旅遊平台「去哪兒」相關負責人表示，近一周飛往成都的機票平均支付價格為人民幣570元。

多個OTA平台上搜索發現，以上海至成都、廣州至成都兩條航線舉例，未來一周經濟艙最低價（不含機建燃油費）均在人民幣400元至900元不等。

通常而言，十一假期以後的四季度為民航全年淡季。民航每年運輸量通常以春運、暑運為高點，十一等小長假次之，平日最少。

業內人士李瀚明認為，由於當前淡季航司上座率和價格本就不算高，南航此波的損失尚在可控範圍。

南航第3季財報顯示，營收人民幣476.61億元，年增62%；淨利潤人民幣41.95億元，實現轉虧。

一位航空IT業內人士指出，從全球來看，票價Bug還是不少，可能每個月都有，境內數量相對較少，可能平均幾個月會有一次，航司也會做好損失評估再對Bug票進行處理，「有些是屬於人為原因錯誤，也有是系統切換時發生故障。」

因系統故障出現低價票並非首次發生，航空公司一般都會主動承擔損失。在2018年東航低價票事件中，東航稱，在系統維護時售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。

東航 航線 北京

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