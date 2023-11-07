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中澳發布聯合成果聲明 澳方邀請中方領導人訪問澳洲

記者陳言喬／即時報導
中國國務院總理李強7日在北京人民大會堂同來華正式訪問的澳洲總理艾班尼斯會談。會談前，李強在人民大會堂北大廳為艾班尼斯舉行歡迎儀式。（新華社）
中國國務院總理李強7日在北京人民大會堂同來華正式訪問的澳洲總理艾班尼斯會談。會談前，李強在人民大會堂北大廳為艾班尼斯舉行歡迎儀式。（新華社）

澳洲總理艾班尼斯今天（7日）結束訪問中國行程，雙方發表中澳總理年度會晤聯合成果聲明，當中澳方邀請中國領導人在雙方方便時訪問澳大利亞，中方對此表示歡迎。

艾班尼斯於4日抵達上海，隔日參加上海國際進口博覽會開幕式，6日轉赴北京與中國國家主席習近平等人會晤，7日結束訪華行程。雙方並發布「中澳總理年度會晤聯合成果聲明」。

新華社報導，艾班尼斯訪問期間，除與習近平會見，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際也與艾班尼斯會見。兩國領導人就中澳關係及國際和地區問題深入交換意見。

聲明稱，兩國領導人再次確認支持中澳全面戰略夥伴關係，重申穩定、建設性雙邊關係的重要性。雙方重申1972年「中華人民共和國政府和澳大利亞政府關於中、澳兩國建立外交關係的聯合公報」的重要性，重申在聯合公報中各自國家政策和立場，包括相互尊重、平等互利、穩定發展以及澳方一個中國政策承諾。

雙方肯定開展政治對話的重要性，對兩國政治關係持續穩定和發展表示歡迎，一致認為2022年以來兩國領導人和部長之間的一系列會晤以及外交、經濟領域恢復重要對話符合兩國利益。

雙方歡迎人文交流對雙邊關係作出的貢獻，包括出入境政策調整後兩國學生、遊客及企業家等人員往來增加。雙方歡迎恢復中澳高級別對話。

兩國領導人同意繼續和拓展以下領域接觸：包括政治對話、雙邊貿易、氣候變化、人文交流、便利人員往來等部分。

政治對話部分，恢復中澳總理年度會晤、中澳外交與戰略對話、中澳戰略經濟對話、中澳部長級經濟聯委會及其他政府間對話機制。

雙邊貿易，重申中澳自貿協定的重要性，同意促進經貿關係，包括儘早在澳舉行中澳自貿協定聯委會會議，舉辦中澳首席執行官圓桌會會議，重申對「經認證的經營者」（AEO）互認安排的承諾，推進實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動達成標準、計量、知識產權、競爭、教育、食品安全等領域的合作諒解備忘錄。

氣候變化、能源和環境，包括恢復中澳氣候變化和能源領域對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智慧型農業實踐的技術合作。

人文交流，包括制定1981年《中澳文化合作協定》第15個落實計畫，開展文化、體育、教育、創新、學術、航空、衛生、旅遊等領域交流。

便利人員往來，包括同意在互惠基礎上向旅遊、商務人員開放3至5年多次入境簽證。

澳方邀請中國領導人在雙方方便時訪問澳大利亞，中方對此表示歡迎。

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