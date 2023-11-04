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秦剛落馬效應？中紀委：外事幹部遭滲透策反風險高

中國新聞組／即時報導
秦剛2022年12月30日被任命為大陸外長，7月25日遭全國人大常委會免職，10月24日再被免去國務委員職務。（路透）
秦剛2022年12月30日被任命為大陸外長，7月25日遭全國人大常委會免職，10月24日再被免去國務委員職務。（路透）

秦剛就任中國外長僅約半年時間就遭免職，但北京當局迄今未對外說明原因。中共中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文近日撰文稱，外交外事幹部被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高，幹部「八小時外」（指工作以外時間）律己不嚴、紀法道德操守缺失的風險較高。這篇文章引發外界諸多聯想。

張際文這篇題為《以深入調查研究推動防範化解對外工作領域風險》的文章指出，近期，駐中央外辦紀檢監察組深入被監督單位開展調查研究發現，中國對外工作領域存在三大類風險：政治風險、廉政風險、管理風險：

一、政治風險。外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

二、廉政風險。個別領導幹部出訪期間違規收受私人老板禮品禮金、公款旅遊、違規發放津補貼等問題仍然存在。在違規用權及權力尋租風險方面，主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權、友好城市審批權等權力和利用上述權力設租尋租的風險。「以外謀私」的風險，主要是利用手中積累的外事資源、人脈資源謀取私利的風險。

三、管理風險。幹部出訪、駐外期間違反外事管理規定的情況仍個別存在，「八小時外」律己不嚴、紀法道德操守缺失的風險較高。在幹部選拔任用不規範的風險方面，幹部選拔任用工作中任人唯親、排斥異己、封官許願、說情干預、跑官要官、突擊提拔或者調整幹部等的風險關注度較高。

文章指出，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於防範化解重大風險的重要論述，以有力政治監督推動外交外事單位強化風險責任，完善風險防控體系，推動保障對外工作高質量發展。

包括：深化思想教育，提高風險防控自覺；強化壓力傳導，壓實風險防控責任；扎緊制度籠子，築牢風險防控堤壩；完善細化措施，增強風險防控效能；敢於善於監督，凝聚風險防控合力。

中共 北京 秦剛

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