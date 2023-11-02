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陰謀論四起 日媒：習近平若突下台 李克強就會接替

中國新聞組／綜合2日電
中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為北京的一個大電視屏幕播放李克強的遺像。(歐新社)
中國前總理李克強遺體2日在北京火化，圖為北京的一個大電視屏幕播放李克強的遺像。(歐新社)

中國前總理李克強的遺體2日在北京火化，但「日本經濟新聞」刊登論說委員中澤克二的文章「李克強之死的謎團與危險」指出，中國政治大戲的最新一幕，其實才剛緩緩拉開。

中澤克二今年曾披露中共元老對中共總書記習近平施政的不滿，指在北戴河會議對其斥責。他2日更引用知情人士說法，直指李克強應就是中共三元老──曾慶紅、遲浩田、張德江在北戴河向習近平發難的幕後重要人物。

文章說，李克強今年未出席北戴河會議，但前國家副主席曾慶紅對習近平的不滿，很有可能反映了李克強的觀點。因為中共的統治目前確實遭遇很大危機，據稱中共元老在徵求多位重量級人物的意見後，決定由曾、遲、張三人直接對習近平攤牌、表達不滿。

中澤克二說，如今李克強已逝，無從查證李對元老們究竟說了什麼。但李克強曾在總理任內強調「黃河長江不會倒流」，他的表態意味著由鄧小平開始推行、胡錦濤繼承維護的「改革開放」政策不會消失。

文章引述其他消息來源說，隨著習近平在經濟、外交、安全等方面都遭遇前所未有的嚴峻處境，今年稍早優雅退休的這位習近平的「永遠對手」似乎又成為目光焦點。「如果習近平因為意外事件不得不提前退休，那麼李克強就會接替他的位置，因為李還很年輕」。

文章重提「李克強原本才是胡錦濤接班人」的傳聞，並稱習近平不知為何取代了李克強，讓李克強成為了中共的第二號領導人，而且儘管如此，習近平對李克強始終沒有放鬆警戒，李克強也為自己是「改革開放」的繼承人而感到自豪。

中澤克二指出，今天的中國「不正常已經成為常態」：像是去年的中共20大胡錦濤被強行帶出會場；包括外交部長秦剛、國防部長李尚福都突然遭解職，至今下落不明，許多中國人也感到困惑。

一個更大的謎團是，理應受到特供以及完善醫療照顧的中國前領導人，最後連70歲都活不到。更值得注意的是，李克強心臟病發後，並未被送往上海最先進技術的心臟科醫院。

李克強 習近平 中共

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