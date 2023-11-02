李克強火化日 北大昔日同學數篇悼文瘋傳

李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

中國前總理李克強 2日於北京 火化，儘管當局加強戒備與驅離，仍引起不少民眾沿途守候致哀，而中國網路上也瘋傳日前北京大學校務委員會副主任海聞等人撰寫的悼文。

2日的微信 上，不少分享北京大學校務委員會副主任、北大經濟學講習教授海聞、東亞包裝實業有限公司董事長楊利川、前中國紅十字會總會工會主席王世濤等人對李克強的追悼文章。

海聞是李克強在北大的同學，也曾擔任過北大副校長，他除了回顧與李克強的交往點滴、李克強對北大的深厚感情外，還提到李「年初才剛剛退下來，應該更加輕鬆，可以更多休息，也應該更加健康了。再說，在現在的醫療條件下，作為國家的最高領導人之一，怎麼可能突然去世呢？」。

海聞還引用同學陶海粟悼念李克強的詩「六億平民溫飽懷心底，直抒胸襟，言猶在耳；萬里長江波濤難倒流，堅守開放，竟成遺言」，強調這首詩「表達了人民的心聲：克強總理堅守改革開放，克強總理心繫平民百姓！」

在企業體系的楊利川則回憶20年前與李克強的最後一次通話，當時他到河南尋訪舊地、李克強是省長，但秘書說李正在開封抗洪，「不想我一頓飯還沒有吃完，克強把電話打回我手機上。一聊竟然40分鐘。聊了舊事，近況、我的企業發展，他的抗洪等等。我記憶最深的就是，他說：還是你好啊，那麼自由……」。

楊利川隱晦地表示，他與李克強在北大期間，學生會還創立了「常代會」，主要職能是對學生會的監督。「由於某些原因，常代會並沒有長期堅持下去，但是卻使同學們初步體會了『權力制衡』的原理」。

他認為李克強一向堅持改革開放、市場經濟和民主法治的價值理念，沒有動搖過。「可歎的是『高處不勝寒』，如果時局為當年的理想提供更好的條件，也許將有更大的作為」。

他還透露，中共官方簡歷中，都沒有提過李克強曾經擔任過一項重要職務，就是其曾兼任中青旅集團的董事長，而且「應該是該集團公司的創始人」。他指出，大約1990年代初的一天，「我們有一次私下的交談，他眉飛色舞地大談有關旅遊業、酒店業的投資、收購與發展規劃」。

王世濤的文章則揭露，李克強1987年曾在筆記本上贈言：「驅車一日偕忠厚人同行，人生百年與志遠者共進」，他強調李克強「平易近人、注意調查研究、善於傾聽他人意見、決策言簡意賅、關心幫助同志、作風雷厲風行」。