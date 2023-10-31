中國大買澳洲和法國小麥 今年進口量預料創新高

路透引述消息人士報導，中國在10月採購約200萬公噸澳洲新作小麥，預計12月開始裝運。(路透)

路透引述貿易行業人士報導，中國今年的小麥進口量預料將創下紀錄，降雨損害中國本地的農作物，和乾旱天氣可能影響小麥供應國澳洲 的擔憂，促使中國趁低價時採購更多小麥。

貿易商表示，中國積極採購可能有助支撐全球小麥價格。根據芝加哥期貨交易所（CBOT）基準小麥期貨的報假，小麥價格今年來已重挫超過25%，因最大出口國俄羅斯 供應充足，壓低了小麥價格。

消息人士透露，中國身為全球最大的小麥生產和消費國，在10月採購約200萬公噸澳洲新作小麥，預計12月開始裝運。中國自9月來也已預訂約250萬公噸法國小麥，預計12月到明年3月期間裝運，從歷年同期來看，這個購買量異常地高。

兩名新加坡 貿易商表示，總之，中國2023全年的小麥進口量可能達到約1,200萬公噸，預料刷新去年創下的996萬公噸紀錄，這種採購熱潮預估延續至2024年。

其中一名貿易商說：「中國今年的農作物品質面臨問題，且中國主要小麥供應國澳洲的產量預料銳減。他們正盡早、盡可能買進龐大數量的小麥。供應終將緊縮，尤其是澳洲的供應。」

中國政府尚未提供作物品質評估。不過，根據這兩名星國貿易商和雪梨一家經銷商估計，中國今年約有2,500萬噸小麥因降雨受損，約占總收成20%。