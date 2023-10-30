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賣不好？蘋果iPhone15罕見在中國降價促銷

記者林茂仁／即時報導
蘋果新手機在中國銷售不如預期，蘋果罕見加大「雙11」的促銷力度。（中通社）
蘋果新手機在中國銷售不如預期，蘋果罕見加大「雙11」的促銷力度。（中通社）

蘋果新手機在中國銷售不如預期，蘋果罕見加大「雙11」的促銷力度，天貓蘋果零售店的iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max領券可以優惠人民幣500元（約68美元），而iPhone15和iPhone 15 Plus領券則有人民幣700元（約95美元）優惠。

天貓蘋果專賣店是蘋果官方零售店，這也是蘋果官方第二次參與雙11促銷。除了天貓平台外，蘋果官網商城並沒有參與雙11促銷。目前，蘋果官網商城顯示iPhone 15 Pro系列發貨時間為10天至3周左右，較一周之間時間稍許縮短。

之前，蘋果產品尤其是當季的產品很少參與降價促銷，但近年蘋果越發接地氣，積極參與雙11大促銷。公開信息顯示：2022年，蘋果天貓店iPhone 14/Plus兩款機型領券可優惠550元，iPhone 14 Pro/Max領券可優惠350元。今年蘋果促銷力度更大，透露出蘋果手機銷售不如預期才會擴大促銷。

此外，蘋果iPad、Apple Watch、MacBook、AirPods等眾多產品全部參加雙11促銷，其中手表和電腦最多優惠人民幣1,000元。整個促銷還可以疊加免息分期和Apple Care+服務立減。

值得注意的是，不僅蘋果官方零售店降價促銷，多個第三方電商平台上，iPhone 15系列的優惠力度遠遠大於蘋果官方自營店鋪。

據市場追蹤機構Counterpoint Research推測，蘋果手機在發佈後17天內的銷量與iPhone 14相比下降4.5%，可能是自2018年左右以來iPhone在中國最糟糕的首發之一。該機構表示，消費者信心不佳、iPhone 15較前代性能提升較低和高端手機市場競爭日漸激烈等因素都為蘋果帶來了新的挑戰。

Counterpoint Research的第3季度報告顯示，中國智慧手機銷量年降3%，表明市場可能已經見底，蘋果市場份額為16%，較去年同期下降1.1個百分點。Counterpoint分析師Ivan Lam稱，iPhone銷量下滑的原因在於通路提前降價，而官方後續的價格調整由於錯失時間窗口而未能及時挽救銷售。此外，iPhone 15系列在發布初期由於供應受限，銷售表現不及iPhone 14系列。

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