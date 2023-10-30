我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

中國行動支付太發達 官媒批「拒收現金」剝奪選擇權

中央社／上海30日電
在中國生活普遍使用行動支付，圖為微信支付。（路透）
在中國生活普遍使用行動支付，圖為微信支付。（路透）

在中國生活普遍使用行動支付，幾乎不見現金使用痕跡。官媒經濟日報今天批評，部分店家、機構拒收現金的行為，剝奪消費者的支付選擇權，也損害了人民幣做為法定貨幣的尊嚴。

經濟日報30日刊載文章指出，人民幣是國家法定貨幣，現金是最基礎、最根本的支付工具，在多元化支付條件下，對於保障公眾支付需求至關重要，特別是在應對突發事件、自然災害時有基礎保障作用。

文章提到，部分商家或公共服務機構拒收現金的行為，不僅剝奪了消費者的支付選擇權，也損害了人民幣的法定貨幣尊嚴，更不利於形成公平競爭市場環境。鼓勵多元化支付不等於對現金說「不」，應該將支付方式選擇權利交給消費者。

在中國生活，包括購物、用餐、加油、買票等付款場景逐漸由手機行動支付取代現金，有民眾認為，出門不帶現金沒關係，忘帶手機則是「寸步難行」；另有商家說，現金使用成本較高，需要花時間清點、保管，還有安全顧慮。

文章強調，不同的支付工具各有優勢，能滿足不同的支付需求。肯定多元化支付的意義，加強對各類支付結算方式推廣的同時，也要尊重公眾使用現金支付的習慣；廣大經營主體應強化法治觀念，維護人民幣法定地位、尊重公眾支付選擇權。

人行26日於官網發布「拒收人民幣現金專項整治工作動員部署會」訊息。內容指出，目前整治拒收現金工作面臨新形勢、新情況，需要進一步地加大工作力道，常態化展開綜合整治。

內容提到，會議要求自今年10月起，相關成員單位聯合展開為期半年的整治拒收現金專項行動，聚焦民生等重點領域，有力地、有效地推進專項整治，鞏固拒收現金違法的共識，提升公眾使用現金的便利性。

貨幣 行動支付

上一則

香山論壇／俄防長批美「印太戰略」破壞和平、將加強與東南亞合作

下一則

G7外長會議將舉行 日本盼確認合作對抗中國軍事威嚇

延伸閱讀

中國官媒證實 何立峰接任中共中央財辦主任

中國官媒證實 何立峰接任中共中央財辦主任
緣起緣滅(上)

緣起緣滅(上)
14校師生推翻Science「中國誠信」論文 官媒：狠打西方耳光

14校師生推翻Science「中國誠信」論文 官媒：狠打西方耳光
富士康遭查稅 鴻海：法合規 郭辦：郭已辭職不予評論

富士康遭查稅 鴻海：法合規 郭辦：郭已辭職不予評論

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅