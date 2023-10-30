中國行動支付太發達 官媒批「拒收現金」剝奪選擇權

在中國生活普遍使用行動支付，圖為微信支付。（路透）

在中國生活普遍使用行動支付 ，幾乎不見現金使用痕跡。官媒經濟日報今天批評，部分店家、機構拒收現金的行為，剝奪消費者的支付選擇權，也損害了人民幣做為法定貨幣 的尊嚴。

經濟日報30日刊載文章指出，人民幣是國家法定貨幣，現金是最基礎、最根本的支付工具，在多元化支付條件下，對於保障公眾支付需求至關重要，特別是在應對突發事件、自然災害時有基礎保障作用。

文章提到，部分商家或公共服務機構拒收現金的行為，不僅剝奪了消費者的支付選擇權，也損害了人民幣的法定貨幣尊嚴，更不利於形成公平競爭市場環境。鼓勵多元化支付不等於對現金說「不」，應該將支付方式選擇權利交給消費者。

在中國生活，包括購物、用餐、加油、買票等付款場景逐漸由手機行動支付取代現金，有民眾認為，出門不帶現金沒關係，忘帶手機則是「寸步難行」；另有商家說，現金使用成本較高，需要花時間清點、保管，還有安全顧慮。

文章強調，不同的支付工具各有優勢，能滿足不同的支付需求。肯定多元化支付的意義，加強對各類支付結算方式推廣的同時，也要尊重公眾使用現金支付的習慣；廣大經營主體應強化法治觀念，維護人民幣法定地位、尊重公眾支付選擇權。

人行26日於官網發布「拒收人民幣現金專項整治工作動員部署會」訊息。內容指出，目前整治拒收現金工作面臨新形勢、新情況，需要進一步地加大工作力道，常態化展開綜合整治。

內容提到，會議要求自今年10月起，相關成員單位聯合展開為期半年的整治拒收現金專項行動，聚焦民生等重點領域，有力地、有效地推進專項整治，鞏固拒收現金違法的共識，提升公眾使用現金的便利性。