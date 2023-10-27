李克強去世 中共強力維穩禁止聚集悼念

中國前國務院總理李克強今天凌晨在上海去世後，中共當局展開強力維穩，嚴防出現抗議言行。圖為27日晚北京一家餐廳的大熒幕上播出李克強訃告新聞。（路透）

中國前國務院總理李克強 今天凌晨在上海去世後，中共 當局展開強力維穩，嚴防出現抗議言行。在網路搜尋李克強，只能見到官方認證的內容；許多大學收到命令禁止聚集悼念，還限定緬懷內容。

截至今晚9時，僅有部分民眾到李克強位於安徽合肥的故居獻花致哀，中國其他地方未傳出聚集悼念活動。

中國官媒27日早上8時發布李克強去世的消息，迅速在網路社群躍為熱搜第一。在微博 ，「李克強同志逝世」的話題迄今累計閱讀量22.4億次，但討論量僅60.9萬，顯示網友自知敏感。

中共網管當局啟動強力維穩，在微博相關新聞討論串，只能見到網友的正面哀悼留言，其他一律被刪除。搜尋「李克強」，只能看到官方認證的新聞與文章，自媒體、網友發文全部被屏蔽。

微博許多官方帳號今天發布李克強的消息，索性關閉評論功能。日本、美國等駐中使館官微發布悼念文，一度湧入許多網友發表評論，但其後所有內容均遭屏蔽。

在最大的通訊軟體微信以及最大的入口網站百度，搜尋「李克強」也只能看到官方媒體的新聞與文章，非官方內容全部被消失。

X平台訊息顯示，中國多所大學被下令禁止學生聚集悼念李克強。

上海交通大學黨委辦公室在微信工作群組發布通知稱，李克強因突發心臟病於今日逝世。根據工作指示要求，請各單位各部門做好近期的校園安全穩定工作，確保輿情各方面安全有序。

通知還要求關注學生對此事的思想及輿論觀點，堅決不允許有任何線上線下不當言論。明後兩天關注學生外出動向，密切留意校園內任何聚集性悼念活動，發現線索立即報告。

貴陽航空工業技術學院也下發通知，要求學生未來一周不能在任何自媒體平台評論、發布、傳播任何關於政治形態、當下國家有關的言論；不得參與各類聚集，不參與任何採訪。最後還警告學生，若發生不良言論、傳播不良言論內容，將移送司法機關嚴肅處理。

截圖顯示，海南大學學生會也接獲團委辦公室通知，關於前總理逝世，團委所有學生幹部盡可能不轉發任何相關推文、圖片、文字等。如果確要表達沉痛的心情，只允許轉發官方訃告，文字描述最多為「緬懷前總理」，不得有更多的文字描述。

通知還要求，嚴禁展開任何線上線下群體性緬懷活動，如集會、遊行、送花、悼念活動等。

1989年4月15日，中共前總書記胡耀邦因心臟病猝逝，引發大學生和市民在北京天安門群聚悼念並要求政府加快民主改革，其後爆發六四事件。