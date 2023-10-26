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李克強推動經濟有功 巴克萊總結為「克強經濟學」

記者林宸誼／即時報導
前中國國務院總理李克強。（取材自新華網）
前中國國務院總理李克強。（取材自新華網）

今年3月退休的前中國國務院總理李克強，27日突傳出離世消息，享年68歲。他在2013年3月當選國務院總理後不久，巴克萊資本開始把他對中國經濟的發展思路，總結為「李克強經濟學」（Likonomics）。

李克強經濟學一詞，源於時任英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平。巴克萊在當時發布的研究報告中列出，李克強經濟學有三個重要支柱，包括「避免大規模刺激」、「去槓桿化」以及「結構性改革」，核心是向市場放權讓利。

不過李克強本人從來沒有提出過這三大要素，也沒有將這三大要素歸結為「李克強經濟學」。這定義是根據2013年3月李克強上任後掌管經濟的思路，以及他的一些做法和說法中推斷出來。

BBC中文網報導，也有學者認為，李克強經濟學與1980年代的「雷根經濟學」（Reaganomics）有很多共同點，上世紀80年代美國總統雷根透過建立「小政府」，減少開銷、降低稅收，不搞財富再分配，有錢人雖然會因此更富有，但他們會加大消費和投資，財富由上滲漏而下，最終使各階層受益。

中國著名經濟學家吳敬璉則認為，「經濟改革、轉換政府職能、放開市場」是李克強經濟學的本質內容。

澎湃新聞報導，2020年疫情期間，「地攤經濟」成為熱詞，正源於李克強視察山東時的表態。他當時稱讚地攤經濟、小店經濟是人間的煙火，和「高大上」一樣是中國的生機。隨後黑龍江、上海、成都、濟南、合肥等多地出台明確政策，對地攤經濟的發展持肯定態度。

而在2020年5月底「兩會」閉幕式後的總理記者會上，李克強關於「中國有6億人的月收入不足人民幣1000元」的說法，也成為「地攤經濟大討論」的重要背景。

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