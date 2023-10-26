中國載人太空船 20年送出32人次 成功率100％

神舟17號載人飛行任務航天員乘組26日上午舉行出征儀式。三名太空人湯洪波（右起）、唐勝杰、江新林平均年齡不到40歲。（新華社）

中國神舟17號載人太空船26日由長征二號F遙17運載火箭搭載，於酒泉衛星發射中心成功升空，太空船飛行6.5小時後，當天傍晚與中國太空站的天和核心艙 成功對接。本次發射是中國載人太空工程第30次發射，所搭載的三名太空人 平均年齡不到40歲，創下中國最年輕太空人組合的紀錄。

央視新聞報導，北京時間10月26日11時14分，搭載湯洪波、唐勝杰、江新林三名太空人的神舟17號太空船點火發射，約十分鐘後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。此次任務是中國載人航太 工程進入太空站應用與發展階段的第二次載人飛行任務。

太空船入軌後，於17時46分與「天宮」太空站組合體自主快速交會對接，接下來神舟17號太空人乘組將與神舟16號太空人乘組進行在軌輪換。

在太空站工作生活的六個月期間，神舟17號太空人乘組將進行多次出艙活動，開展涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域的大量太空科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

中國航天科技集團指出，神舟17號計畫於明年4月左右返回東風著陸場。此次任務是中國載人航太工程立項實施以來第30次飛行任務，也是第12次載人飛行任務。中國實現首次載人太空飛行20年來，「神箭」、「神舟」在酒泉衛星發射中心成功將20位太空人、32人次送入太空，成功率100%。

中國載人航天工程新聞發言人林西強25日表示，未來將發射巡天太空望遠鏡和太空站擴展艙段。尤其是後續將適時發射擴展艙段，將太空站基本構型由「T」字型升級為「10」字型，計畫中的擴展艙段將上行多個領域的太空科學實驗機櫃和艙外實驗裝置，也將升級太空人在軌防護鍛煉、飲食、衛生等設施設備。