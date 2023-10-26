中國神舟17號太空船升空 太空人創下平均年齡最小紀錄

中國神舟17號於2023年10月26日升空，預計將會於2024年4月左右返回東風著陸場。（圖／取自「大漠問天」微信公眾號）

中國神舟17號太空船26日中午由長征二號F遙十七運載火箭搭載，於酒泉衛星發射中心升空，此次成功發射使中國載人太空工程完成第30次發射，所搭載的3位太空人 湯洪波、唐勝杰、江新林則以不到40歲的平均年齡，創下中國最年輕太空人組合的紀錄。據中國新聞網，太空船與太空站對接之前，將彼此交接的兩組太空人就可以藉由「空空通信機」進行溝通。

據央視新聞消息，北京時間2023年10月26日11時14分，搭載神舟17號太空船的火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟17號太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。此次任務是中國載人航太 工程進入太空站應用與發展階段的第2次載人飛行任務。

飛船入軌後，將按照預定程序與「天宮」太空站組合體進行自主快速交會對接，神舟17號太空人乘組將與神舟16號太空人乘組進行在軌輪換。在太空站工作生活期間，神舟17號太空人乘組將進行多次出艙活動，開展涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域的大量太空科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

中國新聞網則報導，神舟17號乘組是太空站任務啟動以來年紀最小的一組，而神舟17號乘組可在對接完成之前，就與天宮太空站內的神舟16號乘組隔空對話。憑藉的基礎在於安裝了「主機大小的黑匣子」的話音處理器，在神舟17號還沒有到達太空站時，話音處理器中的「空空話音鏈路通道」已經可以實現太空船與太空站之間的雙向通話。

在太空船停靠過程中，太空船與太空站的通信也可透過「空空通信機」解決。空空通信機可建立太空船與太空站核心艙之間的雙向通信鏈路，從而能夠傳輸遙測、遙控、圖像、話音、定位等各類資料。當神舟17號太空船飛行到距離天和核心艙 約100公里時，空空通信機的「遙相呼應」就被開啟，可以為兩個航天器傳遞精准的姿態定位和速度資訊，成為交會對接及撤離過程中的重要通信設備。

中國航天科技集團則發文指出，神舟17號計畫於明年4月左右返回東風著陸場。此次任務是中國載人航太工程立項實施以來第30次飛行任務，也是第12次載人飛行任務。中國實現首次載人太空飛行20年來，「神箭」、「神舟」在酒泉衛星發射中心成功將20位太空人、32人次送入太空，成功率達100%。

中國中國載人航天工程新聞發言人林西強25日表示，未來將發射巡天太空望遠鏡和太空站擴展艙段。尤其是後續將適時發射擴展艙段，將太空站基本構型由「T」字型升級為「十」字型，計畫中的擴展艙段將上行多個領域的太空科學實驗機櫃和艙外實驗裝置，也將升級太空人在軌防護鍛煉、飲食、衛生等設施設備。