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澳總理11月4日訪中 將會見習近平

中國新聞組、編譯茅毅／即時報導
澳洲總理艾班尼斯（前）證實將於11月初訪問中國。 （路透）
澳洲總理艾班尼斯（前）證實將於11月初訪問中國。 （路透）

中國與澳洲關係持續回暖。澳洲總理艾班尼斯預定11月4至7日訪問北京，將會見中國國家主席習近平，是自2016年以來首位訪中的現任澳洲總理。艾班尼斯隸屬中間偏左的勞工黨，前兩任總理滕博爾及莫里森均為保守派的自由黨。

坎培拉22日宣布，澳中已同意擱置貿易爭端，中方將對澳洲葡萄酒關稅進行快速審查。中國商務部隨即發出新聞，提到近期中澳在世貿組織（WTO）框架下，就彼此關切的葡萄酒等爭端進行友好協商，並達成妥善解決的共識。中澳互為重要貿易夥伴，中方願意與澳方共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

此前因莫里森政府要求溯源新冠肺炎病毒、禁止中國華為參與澳洲第五代行動通訊技術（5G）契約、香港和新疆維族等問題，使中澳交惡，中國商務部2021年3月宣布，認定澳洲輸中葡萄酒存在傾銷行為，因此開徵反傾銷稅、為期5年，稅率達116.2%至218.4。澳洲則向WTO申訴。而在2021年開徵前，澳洲輸中葡萄酒金額達8億美元。

但勞工黨政府自去年5月上台後，就積極改善澳中關係，北京也開始逐步調整對澳實施的多項貿易制裁措施，包括8月中止對澳洲輸中大麥徵收80.5%的反傾銷稅。中國政府日前更釋放以替境外非法提供國家祕密罪為由，被中方拘留3年的華裔澳籍記者成蕾。

艾班尼斯此行將會晤習近平和中國國務院總理李強。法新社報導，中澳正致力修復一度冰凍的雙邊關係。艾班尼斯22日聲明，他期待訪中，這是確保穩定又富有成效關係的重要一步。他並樂見葡萄酒等澳洲產品重返中國市場。

澳洲 北京 商務部

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