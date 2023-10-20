中國出生率7年內腰斬 雀巢關愛爾蘭廠 逾500人失業

中國出生率持續低迷，7年內人數腰斬，也衝擊到全球食品巨頭。雀巢（Nestle）日前宣布，若找不到新買家，將於2026年關閉位於愛爾蘭的一間「嬰兒配方奶粉」工廠。（美聯社）

中國多地醫院的婦產科已經關門，還有醫院員工透露，那是因為到醫院生產的婦女正在減少，新聞登上微博 熱搜不久就被緊急下架。代表中國出生率持續低迷，7年內人數腰斬，也衝擊到全球食品巨頭。雀巢（Nestle）日前宣布，若找不到新買家，將於2026年關閉位於愛爾蘭的一間「嬰兒配方奶粉」工廠，可能導致542人失業。

美國之音報導，「醫院產科關閉」的話題在24小時內被觀看了2億多次。但很快就「根據相關中國法律和政策」從微博網站上拿掉了。

澎湃新聞報導，浙江許多醫院的產科已經關閉。一些醫院員工指出，去醫院生產的婦女正在減少。中國新聞信息分享平台「頭條」張貼了這個報導。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，雀巢在一份聲明中表示，由於中國出生率急劇下降，人口老化已為經濟成長帶來壓力，衝擊嬰兒營養產品的市場需求，因此決定將於2026年第1季之前，關閉位於愛爾蘭阿斯基頓（Askeaton）的嬰兒配方奶粉工廠，可能導致542人失業。

聲明還指出，「中國的新生兒數量已從2016年的每年1,800萬，大幅下降至預計 2023 年的不足 900 萬。」

該廠的研發中心已於一年前關閉，該廠共有491名員工，其中51名在研發中心工作。根據規劃，愛爾蘭廠的研發工作將轉移到瑞士科諾爾芬根（Konolfingen），部份生產則移至江蘇蘇州。目前雀巢正在就關閉愛爾蘭工廠的事宜與員工代表進行協商。