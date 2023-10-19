第5大活躍貨幣 人民幣全球支付占比3.71％ 創新高

人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置。（美聯社）

人民幣國際化的歷程持續，在中國愈來愈多與貿易夥伴推廣使用本幣支付的情況下，人民幣全球支付占比攀上新高，在2023年9月達到3.71%。

據上海證券報消息，SWIFT（環球銀行金融電信協會）最新發布的人民幣月度報告和資料統計顯示，今年9月，在基於金額統計的全球支付貨幣 排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比3.71%，再度刷新紀錄。

不過，俄羅斯 衛星通訊社18日指出，衛星通訊社基於對SWIFT系統的數據分析顯示，人民幣在經國際支付系統SWIFT交易結算中的份額在9月升至歷史最高水平5.8%，這使其超過歐元，成為貿易中第二大主要貨幣。俄羅斯財政部 長西盧阿諾夫還表示，目前俄中兩國之間的貿易中，本幣結算的比例已達到90%。

此前中國中國人民銀行國際司司長金中夏9月3日在2023中國國際金融年度論壇上提到，人民幣已成為全球第五大儲備貨幣、第五大支付貨幣、第五大交易貨幣和第三大貿易融資貨幣。去年5月，國際貨幣基金組織（IMF）將人民幣在特別提款權（SDR）貨幣籃子中的權重由10.9%上調到12.3%。

不過，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高海紅近日也指出，從相對比重來看，人民幣與美元、歐元這兩大貨幣相比仍有較大差距。

她強調，中國是全球第一大貿易國；然而人民幣在全球支付貨幣的比重仍然較低。實證研究表明在價值鏈中，材料加工品的出口商很願意使用材料加工品進口國的貨幣進行貿易計價；價值鏈終端市場的貨幣也容易被用作貿易計價貨幣。「這表明本幣使用在複雜的全球價值鏈中有很大的空間可以挖掘」。