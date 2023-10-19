我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

混亂的眾院？記者在電梯發現一片披薩 成網友搞笑題材

數小時前才支持麥亨利 喬登改變心意將推第3輪投票

第5大活躍貨幣 人民幣全球支付占比3.71％ 創新高

記者廖士鋒／即時報導
人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置。（美聯社）
人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置。（美聯社）

人民幣國際化的歷程持續，在中國愈來愈多與貿易夥伴推廣使用本幣支付的情況下，人民幣全球支付占比攀上新高，在2023年9月達到3.71%。

據上海證券報消息，SWIFT（環球銀行金融電信協會）最新發布的人民幣月度報告和資料統計顯示，今年9月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比3.71%，再度刷新紀錄。

不過，俄羅斯衛星通訊社18日指出，衛星通訊社基於對SWIFT系統的數據分析顯示，人民幣在經國際支付系統SWIFT交易結算中的份額在9月升至歷史最高水平5.8%，這使其超過歐元，成為貿易中第二大主要貨幣。俄羅斯財政部長西盧阿諾夫還表示，目前俄中兩國之間的貿易中，本幣結算的比例已達到90%。

此前中國中國人民銀行國際司司長金中夏9月3日在2023中國國際金融年度論壇上提到，人民幣已成為全球第五大儲備貨幣、第五大支付貨幣、第五大交易貨幣和第三大貿易融資貨幣。去年5月，國際貨幣基金組織（IMF）將人民幣在特別提款權（SDR）貨幣籃子中的權重由10.9%上調到12.3%。

不過，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高海紅近日也指出，從相對比重來看，人民幣與美元、歐元這兩大貨幣相比仍有較大差距。

她強調，中國是全球第一大貿易國；然而人民幣在全球支付貨幣的比重仍然較低。實證研究表明在價值鏈中，材料加工品的出口商很願意使用材料加工品進口國的貨幣進行貿易計價；價值鏈終端市場的貨幣也容易被用作貿易計價貨幣。「這表明本幣使用在複雜的全球價值鏈中有很大的空間可以挖掘」。

貨幣 俄羅斯 財政部

上一則

中國愛國主義教育法將二審 貫徹「習近平文化思想」

下一則

接中國國防部長 劉振立、何衛東被看好

延伸閱讀

超越歐元？人民幣首成為經SWIFT交易結算第二大貨幣

超越歐元？人民幣首成為經SWIFT交易結算第二大貨幣
超會賺 泰勒絲、阿湯1部電影撈1億

超會賺 泰勒絲、阿湯1部電影撈1億
演唱會電影可以分一半收益 泰勒絲又要再賺1億美元？

演唱會電影可以分一半收益 泰勒絲又要再賺1億美元？
瑪丹娜不甘被超越 煽情開唱較勁泰勒絲

瑪丹娜不甘被超越 煽情開唱較勁泰勒絲

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂