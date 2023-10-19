中國愛國主義教育法將二審 貫徹「習近平文化思想」

中國全國人大常委會法工委發言人楊合慶19日在記者會上透露，「愛國主義教育法」草案第二次審議會強化實施措施，且將貫徹「習近平文化思想」。（圖／取自中國全國人大官網）

中國全國人大常委會即將在20日至24日開會，外界除了關注中國防長李尚福是否會被免職外，還有多部法律即將審議。就「愛國主義教育 法」草案，官方表示，第二次的審議將會加強實施措施，且強調制定此法將進一步營造「唱響愛國主義主旋律的濃厚社會氛圍」。

中國全國人大常委會法制工作委員會19日召開記者會，據中國全國人大官網消息，法工委發言人楊合慶表示，提請本次常委會會議審議的「愛國主義教育法」草案二次審議稿修改主要內容包括：充實愛國主義教育的內容，完善鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的規定，增加傳承和發展中華優秀傳統文化、堅定文化自信、建設中華民族現代文明方面的內容，完善學校愛國主義教育的規定，加強愛國主義教育的實施措施等。

此前草案已在2023年6月由中國全國人大常委會第三次會議進行初次審議。之後向社會徵求意見，共收到311人提出的586條意見，還有收到來信6封，草案二次審議稿「對社會公眾的意見進行了充分研究和吸收採納」。

楊合慶強調，制定「愛國主義教育法」，是落實中國憲法規定和憲法精神的重要舉措，也是教育引導公民自覺履行維護國家統一和民族團結，維護國家安全、榮譽和利益的憲法義務，保證國家長治久安的重要舉措。

而最近新提出的「習近平文化思想」，也被官方指出法律草案將「貫徹」此思想，「在教育內容上，將中華民族發展史、中華優秀傳統文化、歷史文化遺產、英雄烈士的事蹟和精神等作為愛國主義教育的重要內容；在教育方式上，強調充分發揮文物古跡、文化遺產、各類博物館 、紀念館等的教育功能，利用各種傳統節日組織開展民俗文化活動，增進家國情懷」。

除了「愛國主義教育法草案」，即將審議的還有「海洋環境保護法修訂草案」、「糧食安全保障法草案」、「慈善法修訂草案」、有關議案則有「國務院 組織法修訂草案」、「保守國家秘密法修訂草案」、「傳染病防治法修訂草案」、「關稅法草案」、「文物保護法修訂草案」等。值得注意的是，這次並未審議對「傷害中華民族情感」定義不清、近期受到民眾與學者反彈的「治安管理處罰法修訂草案」。

中共強化法制工作似是趨勢。中國全國人大常委會9月8日發布了14屆全國人大常委會立法規劃，涉及130件法案，包含「金融穩定法」、「愛國主義教育法、「學前教育法」、「文物保護法」、「民族團結進步促進法」、「網路犯罪防治法」等。這次規劃數目遠大於13屆的116件以及12屆的102件、11屆的64件，創下近年來之最。