蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線

蘋果CEO庫克（左）18 日出現在立訊精密位於浙江嘉善的工廠，這家工廠主要生產 Apple Watch。立訊精密董事長王來春（右）陪同參觀。（庫克微博視頻號截圖）

蘋果CEO庫克 18 日出現在立訊精密位於浙江嘉善的工廠，這家工廠主要生產 Apple Watch。立訊精密董事長王來春陪同參觀。這也是10月16日「閃現」四川成都之後的第二項公開行程。

界面新聞報導，2011年，立訊精密首次加入蘋果中國供應鏈。同在這一年，庫克接過了賈伯斯的重擔，開始擔任蘋果CEO。12年來，雙方的合作覆蓋iPhone、Apple Watch 、AirPods三大產品線，並且包括Apple Vision Pro這一重要新品的開發與製造服務。

報導說，庫克之所以選擇參觀立訊精密的Apple Watch產線，是因為這裡實現了較高程度的自動化，而這是蘋果頗為重視的供應鏈生產效率提升的體現。「透過自動化，我們可以得到一個可重複和可預測的生產流程，尤其在產品品質方面可以實現大幅度提升。」庫克說。

在庫克所參觀的生產線裡，整條自動化環節的占比超過60%。這是一條Apple Watch背部水晶模組的製造線，其中包括手表主板、組線、感測器、背蓋等模組的組裝，對產品成品外觀的自動化檢查。此外，他還參觀了Apple Watch的包裝生產線，這裡有數位噴墨印刷自動化設備，它取代的是傳統人工貼附標籤的運作方式。

庫克認為他所看到的產線製程和檢驗流程都是相當複雜的，在過去沒有自動化時，這些環節需要大量人力才能執行。「比如在兩年前，這裡對於人力的需求是非常高的，但現在通過自動化就可以實現蘋果對於品質的目標要求。」他表示，不僅僅是立訊精密，全中國的蘋果供應鏈都正在導入自動化來提高產品的生產效率。

報導說，生產自動化之外，環保也是庫克此行的重要由頭。今年秋季，蘋果剛發布了首款實現碳中和的產品Apple Watch S9。庫克表示，就蘋果2030年實現整體碳中和目標而言，團隊正在透過用電、材料和交通運輸三個方面付諸行動。

在用電上，以立訊精密為例，工廠內部打造了大面積的屋頂太陽能基地，使用太陽能為產線提供電能，這是以可再生能源的思路來實現碳中和。截至2022年底，立訊精密屋頂太陽能的總裝機容量接近55兆瓦。在材料上，蘋果為Apple Watch S9新生產的運動錶帶有30%為可再生材料，並且採用100%無塑化包裝。

報導稱，在交通運輸上，蘋果和供應鏈從包裝開始下手，透過縮小單個包裝盒的體積，可以在相同面積的運輸棧板上放更多數量產品，透過提高集裝效率，約提升25%，來減少運輸過程中的碳排放。另外，蘋果把過去很多空運的運輸方式改為了海運，以大幅度降低碳足跡。