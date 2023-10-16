腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
四川成都崇州市一小區內16日上午發生兩隻狗撕咬一幼童，造成孩子嚴重受傷，引發關注。
據南方都市報報導，事發小區所在的羊馬街道辦事處工作人員表示，被咬幼童目前沒有生命危險，相關部門已在現場處理。羊馬派出所工作人員則表示，已抓到一隻會咬人的狗，另一隻正在找。
崇州公安局17時27分通報稱，10月16日8時2分，崇州市公安局接報警稱，有群眾在崇州市羊馬街道恆大西辰綠洲小區內被狗咬傷。經調查，16日8時許，鄧某與女兒唐某在小區樓下行走時，遇一黑色犬隻和一白色犬隻，黑色犬隻對唐某發起攻擊，將其咬傷。 8時30分，鄧某、唐某被送至醫院。經診斷，唐某全身多處咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折。經過全力救治，已完成傷口清創手術，生命徵象平穩。醫療救治專家組將根據檢查情況完善後續醫療救治措施。鄧某體表擦傷，已處理。公安機關正全力展開調查處置工作，將根據調查情況依法嚴肅處理，並及時向社會公布。
據中國新聞周刊報導，女孩母親稱帶女兒出單元時，遭到兩隻狗撲上來撕咬，後來鄰居上前幫忙，眾人合力將狗趕走。她表示，女孩精神狀態穩定，正在醫院做清創手術，下一步將追究社區物業和犬主責任。
媒體報導，崇州當地民警表示，根據目前掌握的情況，涉事犬隻是羅威納犬，是一條有主人的狗，而當地派出所回應，事發地不是烈性犬限養區。 對照《成都市養犬管理條例》，羅威納犬並不在成都市22種烈性犬禁養範圍內。
微信公號「人民網評」稱看了視頻，痛得讓人窒息。用慘不忍睹來形容此事，並不為過。一名2歲女孩，被烈犬撕咬，想想就讓人心痛，難以釋懷。 警方已介入，相信不難查清此事。
評論表示，「 在此，有六大疑問需要回答。其一，惡犬是誰家的？ 從影片看，惡犬並未繫上繩子。 其二，此事發生在小區，也就是居民區，物業是否該擔責？ 其三，從狗的體型看，咬人的惡犬頗為龐大，是否屬於在市區內禁養犬隻之列？ 當地相關管理部門是否有嚴格依照管理規定執行寵物的管理？ 其四，依《成都市養犬管理條例》規定，犬隻傷害他人的，養犬人應立即將被傷害人送醫療衛生機構診治，先行墊付醫療費後，依法承擔責任。 不知道狗主人有無露面，是否盡到應盡的責任？ 其五，惡犬傷人後，該受到什麼樣的處理？ 其六，從影片內容看，當時有人看到母女被惡犬咬傷，不顧危險前去施救，如此壯舉，值得點讚。 此人是誰？ 期待相關部門在表揚的同時，幫其申報見義勇為。」
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