美國能同時打贏中俄「兩場戰爭」？中國軍事專家：不行

中國軍事專家認為，美軍不具備打贏「兩場戰爭」能力。圖為美軍雷根號航母。（美聯社）

以色列向哈瑪斯宣戰，加上俄烏戰爭持續進行，美國是否有能力支應兩場戰爭受到不少關注。而國會日前出具報告強調美國應該彌補與俄國與中國同時開戰的不足、得以應對「兩場戰爭」；對此中國軍事專家強調，美國並不具備打贏「兩場戰爭」的能力。

上述報告由國會任命的「戰略態勢委員會」（Strategic Posture Commission）於12日發布，當中提到建議美軍彌補美國及其盟國常規武器能力在針對俄羅斯 和中國同時兩個戰區衝突中的不足。

報告指出，2018年美國「國防戰略」（NDS）指出，「國防部 基本上放棄了長期存在的『兩場戰爭』結構，轉而採用『一場主要戰爭』和『有限衝突』。如果與中國或俄羅斯發生大規模衝突，美國可能沒有足夠的剩餘資源來威懾其他一個（更不用說兩個）戰區的對手，阻止他們在不依賴核武器的情況下實現其目標」。該委員會的建議旨在防止與兩個核武大國發生戰爭，阻止對美國及其盟國和夥伴的侵略，並在威懾失敗的情況下「確保勝利」。

就此，中共官媒環球時報14日援引中國軍事專家宋忠平指出，美國此前的戰略目標是打贏「一場半戰爭」，並不具備打贏兩場戰爭的能力，特別是與中俄兩個大國同時進行戰爭。他強調，隨著大國競爭態勢日趨激烈，美國國會各個委員會在制定戰略報告時，必然把中俄作為「核心對手」，而美國軍事力量也隨之要向中俄「傾斜」，「無論是三位一體戰略核力量，還是在常規軍事力量上，都會將中俄作為目標來加大軍事力量的建設」。

另外，美國之音則報導指，華盛頓智庫傳統基金會（Heritage Foundation）今年的《2023年美國軍事力量索引》（2023 Index of U.S. Military Strength）提到，目前美軍已不具備「同時打贏兩場戰爭」的能力。報告認為，2023年指數得出的結論是，美國軍力「可能無法勝任更多使命，而且顯然沒有能力處理幾乎同時發生的兩個主要地區的衝突」。

不久前，中國期刊《測試技術學報》刊載了一篇中北大學曹紅松團隊的兵推論文，提到在20輪數位仿真演習中，用24枚高超反艦導彈平均擊沉5.6艘美艦，達到基本保證可靠擊沉整個福特號航空母艦戰鬥群的目的。換言之，共軍 只需要發射24枚高超音速導彈，就可以將位於中國附近海域，比如福特號航空母艦及其配套戰鬥群全部摧毀。