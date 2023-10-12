長江經濟帶 習近平：共抓大保護、不搞大開發

中國國家主席習近平(右)近日赴江西考察，10日在江西省九江市考察長江國家文化公園九江城區段、中國石化九江分公司等。(新華社)

中國國家主席習近平 近日赴江西考察，12日下午主持召開進一步推動長江經濟帶高品質發展座談會，他強調，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持共抓大保護、不搞大開發，堅持生態優先、綠色發展。

據新華社報導，習近平12日下午在江西省南昌市主持召開進一步推動長江經濟帶高品質發展座談會並發表重要演說。他還說，要以科技創新為引領，統籌促進生態環境保護和經濟社會發展，加強政策協同和工作協同，謀長遠之勢、行長久之策、建久安之基，進一步推動長江經濟帶高品質發展，更好地支撐和服務「中國式現代化」。

據報導，中國國務院 總理李強、中共 中央辦公廳主任蔡奇，中國國務院副總理丁薛祥出席座談會。會上，中國國家發改委主任鄭柵潔、重慶市委書記袁家軍、江西省委書記尹弘、上海市委書記陳吉寧先後發言。

在聽取發言後，習近平指出，長江流域生態環境保護和高品質發展正處於由量變到質變的關鍵時期，取得的成效還不穩固，客觀上也還存在不少困難和問題，要繼續努力加以解決。

習近平說，長期來看，推動長江經濟帶高品質發展，根本依賴長江流域高品質的生態環境。要毫不動搖堅持共抓大保護、不搞大開發，在高水準保護上下更大功夫。

習近平還提到，要堅持創新引領發展，將長江經濟帶的科研優勢、人才優勢轉化為發展優勢，積極開拓發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢；要更好發揮長江經濟帶橫貫東西、承接南北、通江達海的獨特優勢，更好聯通國內國際兩個市場、用好兩種資源，提升中國國內大循環內生動力和可靠性，增強對國際循環的吸引力、推動力，為建構新發展格局提供策略性支撐。

習近平說，要堅持把強化區域協同融通作為著力點，沿江省市要堅持省際共商、生態共治、全域共建、發展共享，增強區域交通互聯性、政策統一性、規則一致性、執行 協同性，穩步促進生態共同體和利益共同體建設，促進區域協調發展。