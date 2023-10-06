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BBC直擊 中國海警艦艇擋菲律賓補給船入仁愛暗沙

中央社新加坡6日綜合外電報導
菲律賓的補給船隻（右）10月4日在南海仁愛暗沙執行運補任務時，一艘船身標示中國海警的船隻（左）也在附近航行。美聯社
菲律賓的補給船隻（右）10月4日在南海仁愛暗沙執行運補任務時，一艘船身標示中國海警的船隻（左）也在附近航行。美聯社

英國廣播公司新聞網（BBC News）記者近日乘船在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近水域，直擊中國海警局艦艇試圖攔阻菲律賓的補給船隻執行運補任務。

這起事件發生於10月4日，即菲律賓為仁愛暗沙進行為期3天運補任務的第2天。由於正值颱風季和雨季，菲律賓海岸防衛隊在波濤洶湧的大海中執行任務。

當時有兩艘菲律賓海岸防衛隊船隻和兩艘小型商船駛向仁愛暗沙，但體積比商船大5倍、一艘船身標示中國海警的船隻迎面而來，雙方對峙長達數小時。BBC記者就在其中一艘菲律賓海岸防衛隊船隻上。

菲律賓海岸防衛隊上個月移除中國在南海黃岩島（Scarborough Shoal）部署的浮動屏障後，兩國之間的關係呈現高度緊張。

菲律賓每個月都會向位於仁愛暗沙的前哨基地運送補給物資，以加強菲方在這片富含魚類和礦產資源的水域經濟權。

馬尼拉當局自1999年將第二次世界大戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

中國則宣稱擁有幾乎整片南海的主權，其中包括南沙群島，菲律賓也聲稱擁有南沙群島部分主權。

事發時天才剛亮，菲方船隻遇到似乎是中國海警的艦艇，以及兩艘有中國標誌的藍色民兵船。兩艘菲律賓海岸防衛隊船隻正在護送菲國商船，這些商船載有大約可用一個月的物資。

兩國船隻對峙時，中方艦艇透過無線電告訴菲方，要求他們離開。菲律賓船隻拒絕後，中方艦艇包圍他們以阻擋運補。

兩艘菲律賓商船由於體積較小而突破包圍，這項策略在近幾個月來一直奏效。菲律賓海岸防衛隊的兩艘船隻則因體積太大無法通過，一度距離中國艦艇只有數公尺之遠，近到雙方船員可以互相拍照。

菲方船隻確認物資已運補完畢，就於日落時返航，昨天4艘船都已返回首都馬尼拉以北有數小時車程的港口。

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