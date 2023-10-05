路透：中國政府要恆大擁有者承擔政治責任

中國恆大2021年開始出現一個又一個危機，中國政府一直沒有出手干預這個不久前仍被外界認為是「大到不能倒」的房地產企業。(美聯社)

路透今天報導，中國恆大 集團主席許家印因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，反映中國政府要恆大及其擁有者為引發房地產 危機付出沉重代價，投資者及分析師認為北京 當局會介入處理恆大危機。

中國恆大2021年開始出現一個又一個危機，中國政府一直沒有出手干預這個不久前仍被外界認為是「大到不能倒」的房地產企業。

報導指出，但隨著許家印9月因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，一些信貸人、投資者及分析師現在押注中國政府將介入處理這場危機。

倫敦國王學院中國和東亞商業高級講師孫新（Xin Sun）認為，許家印被調查反映北京中央不接受他領導的債務重組工作，北京將介入恆大並訂定新的債務重組方案。

他表示，調查許家印顯示北京在處理恆大事件上，政治考慮優先於經濟考慮。

孫新說，從政治角度看，中國政府要恆大及其擁有者為引發中國房地產危機付出沉重代價，以及面對應有懲罰。任何重組方案只可在他們承擔政治責任後才出現。

路透引述龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）報告，指恆大的合約負債（即購屋者提前支付的款項）為人民幣6040億元（約為838億美元），相當於60萬間房屋，恆大的有序重組似乎越來越難實現。

龍洲經訊中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，中國政府目前首要任務，是確保恆大能將未出售的房屋都出售，以及將建案完工。

他表示，中國政府不需要正式接管房地產企業，甚至不需要國企擔當「白武士」，就可以對房地產企業的決策產生巨大影響力，或令整個行業變得更國企化。

去年中國發生爛尾樓問題引發民眾不滿，多地購房者停止償還抵押貸款以抗議房地產商未能按時交屋，之後北京中央將「保交樓」視為首要任務。

截至今年6月，恆大的總負債高達3300億美元，其中317億美元的海外債務正在尋求債權人批准重組。

報導形容，因為恆大的巨額債務、現金流惡化及未完工的房屋量龐大，有分析師認為恆大已由「大到不能倒」變成「太複雜而無法生存」。

歐洲工商管理學院經濟學教授法塔斯（Antonio Fatas）表示，恆大的規模大到其倒下有需要被加以管理，而在中國，因為政經體制、政府及國企大力干預，經常會出現一個政治問題，就是怎樣分擔損失。