英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英國皇家海軍機密文件顯示，解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。 (取材自國際船舶網)

每日郵報(Daily Mail)3日報導，英國皇家 海軍機密文件顯示，中國人民解放軍 海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生嚴重事故，艦上55名官兵，包括艦長在內，全數殉職。

過去一個多月來，國際情報單位之間一直盛傳有一艘中國核子潛艦發生事故沉沒，全體船員喪生，但北京 方面一再否認。

每日郵報引述一份英國皇家海軍機密報告內容指出，「情資顯示，一艘中國潛艦8月21日於黃海執行任務時，艦上發生意外」。

報告說，這起意外導致55名官兵死亡，包括22名軍官、7名學員、9名士官和17名水手。死者中包括上校艦長薛勇鵬(Xue Yong-Peng，音譯)。

「據我方瞭解，死因是艦上氧氣系統故障造成缺氧以致。該艦撞上中國海軍所設置用以攔截捕捉美國及其盟國潛艦之錨鍊障礙物，導致系統故障，費時六小時才修復並將潛艦浮出水面。」報告並指出，「艦上氧氣系統的致命性故障造成船員」。

每日郵報嘗試向皇家海軍詢問更多報告細節，但英國軍方拒絕評論。同時，目前仍缺乏獨立消息來源證實中國潛艦在公海發生事故的真實性。

每日郵報同時指出，事故消息傳出後，美國為首的西方國家曾向中國政府表示願意提供協助，搶救遇難官兵，但遭北京方面以消息來源不正確，中國海軍並無潛艦發生事故為由拒絕。每日郵報還提到，台灣軍方也否認相關報導。

一般而言，核子動力潛艦即使無法推進，只要艦上反應爐仍能運轉，就可繼續發電供維生系統使用。

一名英國退役潛艦軍官向每日郵報表示，「如果他們被陷阱纏住，導致艦上電池耗盡，最終空氣過濾及淨化系統將會失靈，但應該還有備用系統。如果連備用系統也不管用，就會發生缺氧或二氧化碳中毒」。

這名前皇家海軍軍官表示，「我們有一套裝置可以應付這種情形，吸收二氧化碳，生成氧氣，但可能其他國家海軍並沒有這項科技。」

解放軍海軍習慣以中國朝代作為潛艦級別代號，093「商」級核子攻擊潛艦於2007年開始服役，數量約有九艘，排水量超過7000噸，共有六具魚雷發射管，可攜帶22枚魚雷、鷹擊82型反艦飛彈或鷹擊18型超音速巡弋飛彈。