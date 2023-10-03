中國人遊日熱情高漲？中國官媒批日媒炒作

圖為10月4日中國團客在東京銀座採購。(路透)

福島核處理水排海激起中國社會反日情緒，但日媒近日卻指中國「十一」假期間飛往日本 的航班座無虛席。北京 環球時報今天批評日媒炒作，目的是製造中國人「不在乎核污染水排海」的論調。

官方環球時報刊發文章指出，日本富士電視台、每日新聞等多家媒體在中國中秋和「十一」假期前就開始密集炒作所謂「從北京飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，並將此「與中國人對日本核污染水排海的態度強行掛鉤，試圖模糊概念，忽略了其中包含大量商務往來和留學人員」。

文章說，多家日媒集中火力開啟這場「旅遊輿論戰」還有一個攻心為上的賣點，就是刻意反襯「中國人自相矛盾」的結論，「即中國百姓只是嘴上喊喊，日本核污染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊」。

文章表示，但事實上，日本並沒有像日媒說得那麼「大受歡迎」，中國國內的赴日團隊遊更是幾乎沒人報名參加。

文章並批評日媒「借力打力」，藉由中日原本有望有所恢復的旅遊、日益升溫的留學和商務等民間往來「使本國核污水排海正當化，不僅牽強，也很危險」。

這篇文章說，日媒炒作消息、虛假宣傳的目的是製造中國人「忘性大」、「不在乎日本核污染水排海」等誤導性論調。

日本自8月24日起將福島核處理水排海。中國政府持續對此表達反對立場，並大加抨擊，中國社會也因此再度升起反日情緒。