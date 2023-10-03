我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國曼谷購物中心槍擊案 中國人1死1傷

伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光

五一爆紅十一冷清 過氣了？山東淄博燒烤打回原形

中央社台北3日電
淄博燒烤一度爆紅，但隨著網紅效應消退，人潮已不復以往。（中新社）
淄博燒烤一度爆紅，但隨著網紅效應消退，人潮已不復以往。（中新社）

山東淄博燒烤在幾個月前的「五一」勞動節假期在中國網上走紅，帶動當地旅遊並創下旅遊訂單飆升2000%現象，但這股熱潮在「十一」國慶長假並未延續，隨著網紅效應消退，淄博已打回原形。

綜合中國經濟網等中媒報導，淄博在「五一」前後的遊客火爆場面已難尋覓。當地人說，「退燒」從8月開始，到了9月，淄博已基本打回原形，像張店區、高新區、臨淄區等區，到了晚上10時多，街上人潮、車流就已相稀少，主城區逐漸沒了霓虹閃爍，路邊的燒烤攤也悉數收攤，連帶網約車的生意也直線減少。

對於淄博燒烤熱潮不再，中媒分析說，燒烤本來就非淄博獨有，甚至可說中國每個城市都能找到，遊客去淄博是為追求新奇，當好奇心被滿足，遊人便發現車費、住宿及往返時間等各種成本不成正比。

此外，當地接待遊客能力不足的問題也陸續曝露，甚至曾發生過酒店房間不夠，遊客被迫在火車站過夜的事例。

報導說，作為依靠工業生存的三線的小城市，淄博燒烤的熱潮消退，可說是網紅效應的基本規律，但也引伸出一個待解的命題，就是「如何為流量經濟謀劃更多出路」？

有人建議，淄博盡量透過「材料淄博化」打造當地特色，例如出售淄博產的啤酒、飲料，並利用淄博燒烤品牌延長和擴展產業鏈，註冊系列商標；也有人認為應在基本問題上下功夫，簡單來說就是解決接待能力、食物品質、城市管理等各方面的不足，這些方面若無改進，「始終只能吃流量的老本」。

淄博市商務局回應中媒說，下一步將繼續做好帶領職責，確保提振消費工作常態化運行，並借勢流量紅利進一步提振消費，包括倡導經營業戶加強自律、推動「淄博燒烤」集體商標註冊、打造消費新場景，展開直播帶貨等提高影響力，並推動燒烤與經典魯菜結合，突出本地特色。

網約車 勞動節

上一則

湖南景區懸崖開便利店…服務攀岩者 飲料5元

延伸閱讀

養生／遠離大腸癌 飲食掌握「2多2少」原則

養生／遠離大腸癌 飲食掌握「2多2少」原則
網紅成老賴直播挑釁 法院反直播逮人 吸引92萬人觀賞

網紅成老賴直播挑釁 法院反直播逮人 吸引92萬人觀賞
「挖呀挖」黃老師帶貨 狂賣百萬…曾稱不當網紅 被質疑已辭職

「挖呀挖」黃老師帶貨 狂賣百萬…曾稱不當網紅 被質疑已辭職
山東少年踩豪車炫耀還挑釁車主 車主：維修費近18萬 絕不和解

山東少年踩豪車炫耀還挑釁車主 車主：維修費近18萬 絕不和解

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
紐約新鮮草原華人家 中秋節被闖空門 屋主：做夢也想不到

紐約新鮮草原華人家 中秋節被闖空門 屋主：做夢也想不到