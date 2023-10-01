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許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

中央社台北1日電
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

中國恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團隨即在中國網路上被曝光。由於這些年輕女團員都擁有高顏值及好身材，令人咋舌，但也引起恆大為何要組成這樣一個無關本業的歌舞團的質疑。

綜合港媒報導及中國網路訊息，恆大旗下這個「民族歌舞團」2011年以公司型態成立，由恆大地產100%持股。登記的經營項目包括營業性文藝表演、文藝創作服務、群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策畫。

除上述外，恆大這一歌舞團登記經營項目還包括舞台表演藝術指導、舞台表演安全保護、舞台表演美工、舞台表演道具、舞台表演化妝、服裝零售、服裝和鞋帽出租等業務。

報導指出，恆大這一民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、貌美、身材好、體態輕盈、舞姿優美等基本條件，且曾在名校主修民族舞蹈者，才比較有入團的機會。

同時，恆大這個民族歌舞團曾多次參加中國各類重大活動的大型演出，同時也多次獲得大型獎項，具備表演水準，而相關的影片及照片即多半來自這些公開的活動，讓不少中國網友咋舌不已，且引起熱議，但負面評價明顯居多。

其中有網友表示，負債累累的恆大地產，為何要設立一個跟地產主業完全不相關的娛樂公司？是為了「弘揚民族文化」，還是有「其他目的」？更有人猜測，恆大這個高顏值的歌舞團可能肩負集團的「公關」工作，是個「公關團隊」。

報導指出，根據公開的年報訊息顯示，恆大這個大型歌舞團在2019年的參保人數達到78人的顛峰，但是到了2022年已降為0人，看似已經停止運作。

恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光...
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

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