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習近平談中國式現代化 首重必須由頂層設計著手

中央社台北30日電
圖為中國國家領導人習近平來到北京天安門廣場，出席烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式。 新華社
圖為中國國家領導人習近平來到北京天安門廣場，出席烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式。 新華社

中國官媒於「十一國慶」前夕，披露中國領導人習近平推動「中國式現代化」的6項主張，首重必須由「頂層設計」著手，並強調對外開放必須先堅持自立自強。

中共中央刊物「求是」雜誌10月1日將刊登習近平談「推動中國式現代化需要處理好若干重大關係」文章，官媒新華社今天先披露內容。

習近平表示，推動中國式現代化是系統工程，需要統籌兼顧、系統規劃、整體推進，應從6個面向著手。

首先是頂層設計與實踐探索的關係，習近平說，中國式現代化是分階段、分領域推進的，實現各階段發展目標、落實各領域發展策略同樣需要進行頂層設計。

他指出，推動中國式現代化是個探索性事業，需要大膽探索，但絕不能刻舟求劍、守株待兔。

二是戰略與策略的關係。習近平說，推動中國式現代化，戰略一經形成，就要長期堅持、一抓到底、善作善成，不要隨意改變，把歷史、現實、未來貫通起來，把中國和世界連接起來。

三是守正與創新的關係。習近平說，守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，創新才能掌握時代、引領時代，毫不動搖「堅持中國式現代化的中國特色、本質要求和重大原則」。

四是效率與公平的關係。習近平說，中國式現代化既要創造比資本主義更高的效率，也要更有效維護社會公平，更好實現效率與公平相兼顧、相促進、相統一。

五是活力與秩序的關係。習近平說，中國式現代化應能實現活而不亂、活躍有序的動態平衡，防止輕視勞動、不勞而獲、一夜暴富、坐享其成、消極躺平等不良思想滋長蔓延，充分激發全社會創造活力。

六是自立自強與對外開放的關係。習近平說，推動中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，強化國家戰略科技力量，以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。

習近平 中共

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