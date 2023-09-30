恒大留下162萬間爛尾樓 中國政府是否接管引關注

中國媒體估算，恒大留下的「爛尾樓」多達162萬間。（路透）

中國恒大集團 董事會主席許家印及多名高管因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，媒體估算，恒大留下的「爛尾樓 」多達162萬間，為了維護社會穩定，一些分析猜測中國政府有可能介入接管或重組。

恒大債務危機在2021年爆發後，中國政府多次針對危機不會蔓延、恒大債權人和股東權益將依法得到充分尊重等作出信心喊話，期間也針對房地產行業整體的「保交樓」以及放寬融資等作出政策調整。直到本月28日，中國恒大在香港證交所公告有關許家印被依法採取強制措施的消息。

若恒大的高管們都被立案調查，外界關注其龐大的債務和大量「爛尾樓」將如何處置。據中國媒體估算，恒大已收款但未建設完成的爛尾樓多達162萬間，涉及的業主達600萬人。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，回顧過去，海航集團和安邦集團的危機中，都是在主要企業負責人被立案調查後，最終由中國政府出面，派駐工作組進入，進行資產處置，進行「有序倒閉」或併購。

中國一些財經自媒體分析認為，面對債務，恒大能做的是考慮出售公司的其他資產，即使宣告破產也要面臨資產清算。若這仍然無法解決問題，就要寄望國家援助。

政府介入可能包括提供經濟援助，鼓勵開發商繼續工作，或者採取其他政策措施來穩定市場。

也有人提出，可以讓中國建築、中國中鐵等大型國有企業接手恒大業務，這樣能夠讓已買房的民眾不會受到太大的衝擊。但這些「接盤」的國有企業將面臨恒大所面臨的同樣問題，並承擔巨大的風險和壓力；政府也必須考慮，這可能會引發更多的爭議和不確定性。

當前中國多家房地產企業都面臨債務違約或爛尾樓的問題，政府很難在財務支持上「獨厚」恒大，可能也要同時面臨碧桂園等其他房企同等的要求。

回顧前例，安邦保險 集團前董事長、總經理吳小暉2018年5月因涉嫌經濟犯罪被判處18年有期徒刑並沒收財產人民幣105億元（約14.5億美元），在此之前的同年2月，前中國保監會已經公告接管安邦集團，理由是安邦集團存在違反「保險法」規定的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力。

經過2年接管後，前銀保監會宣布，從安邦集團拆分新設的大家保險集團有限責任公司繼續經營。

此外，海航集團因為過度擴張，於2017年底陷入資金緊縮危機。海南省2020年2月組織海航集團聯合工作組入駐海航集團，調查海航的債務情況。有分析指出，政府派出的工作組對海航採取的是「強管控」，即公司資產、處理債務的決策都由政府工作組全面接管。

2021年12月3日，恒大公告稱，不確定是否有充足資金償還一筆2.6億美元的私募債。廣東省政府隨即宣布應恒大請求派工作組進駐，維護正常經營。

當時「財經」雜誌分析指出，這次工作組進駐恒大並非強度管控，而是讓公司管理層正常運作，工作組則擔任協調和監督角色。不過，在許家印等人被採取強制措施後，中國政府有可能進一步插手恒大的經營。