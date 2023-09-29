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許家印被捕「前妻」去向成謎 傳已獲數百億人民幣分紅

記者陳宥菘／即時報導
許家印被捕後，「前妻」丁玉梅傳已離開香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅。（取自微博）
許家印被捕後，「前妻」丁玉梅傳已離開香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅。（取自微博）

中國恒大昨晚證實主席許家印因涉嫌違法犯罪，遭依法採取強制措施後，又傳出許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu）也被帶走，如今，先前被猜測已「技術性離婚」的妻子丁玉梅下落成謎，有中媒報導稱，丁玉梅已在7月下旬飛離香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅。

綜合港媒、中媒報導，許家印「前妻」丁玉梅原本一直在香港協助相關機構進行恒大債務重整事宜，知情人士7月下旬曾透露，在丁玉梅得知中國有企業家因許家印被邊境控制後，已隨即買機票離開香港，至於她現在身在何處，無人知曉。

此前，丁玉梅與許家印早於去年辦理離婚的消息甚囂塵上，更有消息稱，丁玉梅可能已透過「技術性離婚」獲得恒大數百億花紅。

21世紀經濟報導引述分析認為，恒大集團累計900多億的分紅中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到其中大部分分紅，並在出險前後已轉移到境外，亦即透過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋裡。

事實上，許家印出事早有徵兆。今年8月底時已有報導稱指出，許家印雖然常駐廣州，但已不可隨意見外人。同時與以前可直接找其簽字不一樣，當時若是外部公司需要許家印簽字，報備後一般會由身邊工作人員轉交後簽字。

截至目前為止，比許家印父子稍早被帶走或控制的恒大核心高層，還包含前首席財務官潘大榮，

前首席執行官夏海鈞，恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤，前總裁柯鵬，恒大財富總經理杜亮，以及前恒大人壽董事長朱家麟等人。

中國恒大28日晚間在港交所公告證實，其董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。恒大系包括中國恒大、恒大汽車、恒大物業28日一早公告，再度在港交所暫停交易。21世紀經濟報導援引刑事法律專家認為，許家印所涉及的問題，很可能跟多個罪名都有關聯，非常複雜，可能需要相當一段時間才能釐清。

恒大集團 香港

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