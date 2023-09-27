華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為 25日秋季新品發表會推出多款新產品，包括以18K金打造的高階智慧手表，建議售價人民幣2萬1,999元（約為3000美元），不僅是華為史上最貴的智慧表，也比蘋果新款Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra 2的人民幣6,500元貴上3倍多。許多人好奇，華為這款「奢侈表」究竟想要賣給誰？

中媒第一財經分析，智慧手表的競爭正越來越延燒至高階市場。一方面，從企業的角度，高階智慧手表能為企業帶來更高的利潤率；另一方面，從消費者的角度，智慧手表正成為一種身分的象徵。

「對有錢人來說，兩萬元的手表也不算貴，但這可以顯示他們的愛國情懷。」報導引述Canalys智慧穿戴分析師劉健森的說法，認為近期華為突破美國科技封鎖後，在中國帶動一股「愛國主義潮」的背景下，高價手表仍作為中國有錢人士展現「愛國心」的可能。

劉健森補充說，「畢竟能夠代表國內高科技產品的品牌中，華為具有最高的認可度。」

不過，在中國高階智慧手表的版圖中，目前仍以蘋果占據上風。根據研究機構Canalys的數據，在2023年第2季500美元以上的高階智慧手表市場裡，蘋果仍然具主導地位，佔中國超過60%的市場份額。相比之下，華為的份額約為30%。但華為的成長非常迅速，去年同期市佔率僅2.3%。

劉健森觀察，華為在智慧穿戴領域很努力地體現健康和運動方面的功能，「他們的技術積累，特別是透過樹立注重『科學』的品牌形象，讓消費者體會到在數據追蹤上的準確性和有效性，」或成為市佔快速增長的因素之一。

至於如何評價與「華為金表」對標的蘋果旗艦智慧表？劉健森表示，蘋果手表近年在外觀變化不大，但晶片性能的改進幅度大，用戶可以更輕鬆地用手指比劃來操控手表介面，而且蘋果生態系也支持Apple Watch實現更多功能，例如Siri的聽寫和語音能力的提升了。

儘管蘋果的這些能力在業內人士看來是比較大的升級，但劉健森認為，對於一般消費者來說，他們較難感受到這些技術的升級，大部分人更期待智慧型手表在健康數據追蹤上的突破。

報導指出，從智慧手表的健康功能來看，包含華為、蘋果或是Garmin，各家的功能都較為類似，主要都能提供心率監測、睡眠分期監測、心電圖、連續血氧監測，以及針對女性的生理周期預測提醒等。報導進一步指出，女性用戶已成為各家智慧手表競爭的主要用戶群。

據華為新品發表會介紹，HUAWEI Watch Ultimate Design智慧手表表圈以手工鑲嵌6段18K黃金，並且採用藍寶石玻璃鏡面、黃金表冠、PVD鈦金屬表帶與可伸縮蝴蝶扣等設計組成，本身採用觸控錶盤，支援雙向北斗衛星傳訊，對應100公尺深潛使用模式，同時也提供各項運動、健康管理功能。