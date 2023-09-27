我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

記者林宸誼／即時報導
傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）
傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）

彭博援引知情人士消息報導，陷入困境的房地產開發商恒大集團董事局主席許家印，已在本月稍早被中國警方帶走，目前在指定地點監視居住。搜狐網則報導，許家印是被警方上銬帶走，顯見涉及罪嫌嚴重。

報導指出，目前尚不清楚許家印為何會被監視居住，在中國，該措施並不屬於正式拘留或逮捕，也不代表許家印會被起訴。

但根據中國「刑事訴訟法」，該措施代表未經批准，許家印不能離開住所、與他人會見或通訊，且依法，許家印的護照和身分證必須交給警方保存，但監視居住最長不得超過半年。

狐網網報導，許家印被帶走的當天，廣州市公安局天河區分局的警車出現在了他位於珠江新城的辦公室附近。有目擊者表示，當時的許家印甚至被戴上了手銬和腳鐐，可見涉案程度之嚴重。

報導指出，隨著許家印被監視居住，代表恒大的傳奇故事已進入涉及刑事司法系統的新階段。

恒大暴雷兩年後，監管單位近日密集追責恒大集團。深圳警方本月16日擴大逮捕恒大旗下恒大財富數名員工，恒大人壽前董事長朱加麟也在同一天傳出被帶走。

深圳南山公安16日通報，公安機關對恒大財富管理杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。

警方通報未具體說明被拘留的人數、罪名或被拘留日期，而杜某被認為是恒大財富法定代表人、總經理杜亮。

財新網報導，負責資金工作的中國恒大前董事會副主席、總裁夏海钧和前財務長潘大榮，近日也傳出已被中國相關部門控制或帶走調查。

恒大集團前執行總裁柯鵬今年1月被帶走調查，而又傳出夏海鈞與潘大榮也遭相關部門控制，代表恒大高層幾乎快要全部落馬。

觀點網報導，柯、夏、潘這3名恒大高層，均參與恆大物業人民幣134億元質押擔保被銀行強制執行的相關資金安排，而另一名決策高層就是許家印，但許家印卻向外表示「沒有審閱過這些文件」，似乎是為了躲避責任脫罪。

恒大集團 刑事訴訟 房地產

上一則

中最新白皮書劍指美國籲尊重 王毅暗批霸權主義舊思維

延伸閱讀

恒大一檔境內債40億未兌付 傳2前高層遭拘留

恒大一檔境內債40億未兌付 傳2前高層遭拘留
恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息

恒大多位高層傳遭拘留 又一檔境內債未如約兌付本息
恒大境外債務重組生變 重挫集團股價

恒大境外債務重組生變 重挫集團股價
恒大境外重組不順 最新公告稱無法滿足新票據發行資格

恒大境外重組不順 最新公告稱無法滿足新票據發行資格

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家