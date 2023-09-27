彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

傳恒大集團董事局主席許家印本月稍早被警方帶走，目前已在指定地點監視居住。（取材自新京報）

彭博援引知情人士消息報導，陷入困境的房地產 開發商恒大集團 董事局主席許家印，已在本月稍早被中國警方帶走，目前在指定地點監視居住。搜狐網則報導，許家印是被警方上銬帶走，顯見涉及罪嫌嚴重。

報導指出，目前尚不清楚許家印為何會被監視居住，在中國，該措施並不屬於正式拘留或逮捕，也不代表許家印會被起訴。

但根據中國「刑事訴訟 法」，該措施代表未經批准，許家印不能離開住所、與他人會見或通訊，且依法，許家印的護照和身分證必須交給警方保存，但監視居住最長不得超過半年。

狐網網報導，許家印被帶走的當天，廣州市公安局天河區分局的警車出現在了他位於珠江新城的辦公室附近。有目擊者表示，當時的許家印甚至被戴上了手銬和腳鐐，可見涉案程度之嚴重。

報導指出，隨著許家印被監視居住，代表恒大的傳奇故事已進入涉及刑事司法系統的新階段。

恒大暴雷兩年後，監管單位近日密集追責恒大集團。深圳警方本月16日擴大逮捕恒大旗下恒大財富數名員工，恒大人壽前董事長朱加麟也在同一天傳出被帶走。

深圳南山公安16日通報，公安機關對恒大財富管理杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。

警方通報未具體說明被拘留的人數、罪名或被拘留日期，而杜某被認為是恒大財富法定代表人、總經理杜亮。

財新網報導，負責資金工作的中國恒大前董事會副主席、總裁夏海钧和前財務長潘大榮，近日也傳出已被中國相關部門控制或帶走調查。

恒大集團前執行總裁柯鵬今年1月被帶走調查，而又傳出夏海鈞與潘大榮也遭相關部門控制，代表恒大高層幾乎快要全部落馬。

觀點網報導，柯、夏、潘這3名恒大高層，均參與恆大物業人民幣134億元質押擔保被銀行強制執行的相關資金安排，而另一名決策高層就是許家印，但許家印卻向外表示「沒有審閱過這些文件」，似乎是為了躲避責任脫罪。