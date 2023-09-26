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態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

王毅見前財長鮑爾森 盼美對中政策重回理性務實軌道

大陸中心／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅26日在北京會見前財政部長鮑爾森一行。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅26日在北京會見前財政部長鮑爾森一行。（新華社）

據中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅26日在北京會見美前財政部長鮑爾森（Henry Paulson）一行。王毅表示，中美關係陷入低谷不符合兩國人民利益，希望美方對華政策重回理性務實軌道，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。

鮑爾森曾任投資銀行高盛集團主席，並於2006年至2009年小布希任內擔任財政部長。高盛在鮑爾森領導下，曾取得中國石油、中國平安保險、中國銀行等多家中國企業海外上市案。

鮑爾森對中國極為友好，包括中國前總理溫家寶、李克強等人都曾公開稱他為「中國的老朋友」。王毅在會面中也讚賞鮑爾森長期致力於促進中美關係發展，讚許他「秉持客觀、理性態度，發出積極、務實聲音」，希望鮑爾森及基金會為中美關係轉圈繼續發揮建設性作用。

王毅表示，中美關係陷入低谷不符合兩國人民利益，不符合國際社會期待，也不符合時代發展潮流。「走回頭路沒有前途，開歷史倒車只會碾壓自己」。

王毅重申，中國對美政策保持穩定性、連續性。中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則，為中美關係指明了前行方向、提供了共同遵循。希望美方對華政策重回理性務實軌道，採取切實行動，拉長正面清單，縮小負面清單，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。

鮑爾森等則表示，歡迎美中近段時間恢復並保持對話。雙方確應找到正確相處方式，建立互信，推動美中關係企穩好轉，探索在經濟、金融、農業、應對氣變等攸關共同利益的領域擴大合作。

鮑爾森稱，對中國經濟和美中關係未來抱有信心，鮑爾森基金會將繼續為美中加強溝通交流發揮積極作用，願同中方一道，推動聯合國氣候變化杜拜大會取得積極成果，為全球南方國家更好應對氣變提供助力。

鮑爾 王毅 高盛

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