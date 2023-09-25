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華為秋季新品發布會 有什麼黑科技及新看點...

記者黃雅慧／即時報導
華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東介紹華為MatePad Pro 13.2，並於手上玩轉展現其輕薄。圖取自官方直播視頻
華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東介紹華為MatePad Pro 13.2，並於手上玩轉展現其輕薄。圖取自官方直播視頻

中國科技巨頭華為於25日14時30分舉行秋季新品發布會，會上發布新品涵蓋智慧手機、手表、眼鏡與耳機等終端產品，有超過2,000人在現場，會前聲量被炒至極高。

在中美科技戰的大氣候下，華為發布會挑選在孟晚舟獲釋返陸的屆滿兩周年日子。外界最關注華為Mate60手機的訊息，因為該手機晶片經過機構測試突破了美國晶片的限制。

對於Mate60，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在發布會一開頭便表示，華為Mate 60系列開啟「先鋒計劃」以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。但今次發布會不會再發布先鋒計劃產品。此外，HarmonyOS 4目前升級設備數達6000萬，每天增加120萬用戶。

發布會上公開華為全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN非凡大師」，並由港星劉德華擔任品牌大使。劉德華本人也驚喜現身深圳的發布會現場。

該品牌推出兩款產品：一是華為首款高端黃金智慧手表，錶圈純手工鑲嵌了六段18K黃金，同時支持雙向北斗衛星消息、百米深潛科技。主要面向各領域精英人士；二是此前被中國數碼界視為Mate60「機王」的手機「華為 Mate 60 RS」。但華為並未詳細介紹該款手機，隨後官網上發布定價，16+512GB規格的定價人民幣11,999 元（約1644美元），16+1TB定價人民幣12,999 元（約1779美元）於25日18時08分開啟預約，28日正式發售。

會上發布華為MatePad Pro 13.2，余承東稱其擁有業界最高的屏佔比，是全世界最輕最薄的大尺寸平板，十分輕薄。比競品蘋果旗下12.9吋iPad Pro輕約100克；厚度為5.5毫米（公釐），而蘋果競品厚度為6.4毫米（公釐）。

華為發布旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3，該產品搭載麒麟A2晶片，並應用星閃連接核心技術和藍牙技術，將物理帶寬提升4倍、抗干擾能力提升2倍。

此外，智慧屏V5 Pro旗艦巨幕新品也亮相，新品搭載華為靈犀指向遙控技術，成為全球首款隔空觸控的電視產品，開創「巨幕手機」新時代。

其他發布會終端產品還包括全球首款採用星閃技術的M-Pencil(第三代) ，支持0ms最低時延，準確度比蘋果Apple Pencil第二代提升了20％；能實時智慧播報且實現11時長續航力的華為智慧眼鏡2、46mm首創智慧向星天線的Watch GT 4等。每樣產品各搭載華為自研「黑科技」。

值得注意的是，發布會預告對鴻蒙系統再行升級，全新鴻蒙HarmonyOS NEXT蓄勢待發，鴻蒙原生應用全面啟動。意味著鴻蒙操作系統將完全使用鴻蒙內核，未來或不再兼容安卓系統。

華為 晶片 孟晚舟

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