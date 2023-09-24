前官員：中國房地產供應過剩 14億人也住不完

中國餘屋過剩，將制約房地產業未來發展，圖為山西太原汾河邊住宅高樓林立景象。（中新社）

中國房市危機有解嗎？中國國家統計局前副局長賀鏗直言，中國目前房地產 供應已過剩，14億人可能都住不完，「最極端的認為，目前的空置房屋數量足以容納30億人」。因此他呼籲房地產企業：儘早轉型。

據中國網路媒體《觀察者網》報導，「2023中國實體經濟發展大會」23日在東莞舉行，賀鏗在會上表示，當前中國經濟確實遇到的一些狀況。現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少？每個專家估的數字都大不相同，「最極端的認為，目前的空置房屋數量足以容納30億人」。

賀鏗指出，這個估計可能有點多，但可能14億人住不完，有購買力的剛需肯定買不完。他批評，這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的。在這種情況之下，「房地產企業必須轉型，早轉型早主動」。

近年來，關於中國究竟有多少空屋，一直是各界關注的焦點。去年8月，貝殼研究院發布的一份調查報告指出，中國28個大中城市平均房屋空置率為12%，相對處於較高區間。

其中，江西省會南昌的住房空置率名列第一，達到20%，代表南昌有五分之一的已售存量房屋處於空置狀態。其次是河北廊坊，空置率為19%。深圳、北京 、上海空置率最低，均在7%以下。西安、鄭州 、昆明、合肥、無錫等大部分城市處在10%至15%之間。

早前中國網上也曾傳出一則消息指出，中國國家電網公司在660個城市的調查顯示，有高達6,540萬套住宅的電表連續六個月以上讀數為零。若按每套房三口計算，可供近2億人居住。

賀鏗在中國經濟學界以直言、敢言聞名，他也曾任中國第11屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。早在2009年12月，賀鏗在央視《面對面》節目訪談中就曾批評政府炒地，並自曝靠工資他也買不起房。

當時賀鏗就指出，中國房地產已經出現泡沫，原因一是政府炒地，另外一個是社會資金炒房。