中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

華為創始人任正非。(取材自新華網)

香港網路媒體01昨天報導，中國近來雖浮現別學英語聲浪，但電信巨賈華為創辦人任正非 表示，不學英文，「農村孩子永遠是農夫」，勢必影響就業 前景。

報導說，任正非日前與南開大學新聞與傳播學院院長、「科技日報」前總編輯劉亞東暢談公司發展、美國，也談到學英文。

報導指出，由於當前中國浮現不要學英語的聲浪，任正非說，不學英文，農村孩子永遠是農夫，「你不學英文，將來在這個世界怎麼就業啊？」

他還說，數學和英文都不好，就進不了高端產業，農民的孩子永遠是農民，階層分化就出現了。

任正非說，他理解在農村學英文困難，「但是熬一熬，不就熬出來了嘛？可能口語表達不那麼好，但是有文字的辨識能力也行啊」。

分析當前中國的教育 該如何改進，他表示，中國跟西方競爭，靠資源不可能，就是要透過文化振興，把錢賺回來，天才都是從少年中產生的，但他們被中小學齊步走、同質化教育所埋沒。

任正非說，若要辦好教育，一是要差異化；二是國家要把好學校當作平台，允許它變成一個網站，把西部帶起來，並且把每個班級切成20人的小班，這樣可以擴大教師數，提高教師待遇，並促使教育更加個人化。

據瑞典教育機構英孚（EF）發布2022年English Proficiency Index，中國英語熟練度得分為全球第62名，排名不如2021年和2020年的第49與第38。

根據上述排名，香港南華早報（SCMP）報導說，中國近來推教改減少英語教學時段，這些改變充其量說是減輕學生負擔，實則因民族主義浪潮持續高漲，掀起是否孩子得花那麼多時間學英語的熱議。

報導引述匿名受訪教授意見指出，大學課堂也不鼓勵使用英語原文書或翻譯書，特別是新聞和憲法研究等較為敏感學科。

此外，中國西安交通大學日前宣布，不再把大學英語水準考試成績作為取得畢業學位的條件，更引發有關「脫鉤」的廣泛討論。

不過中國媒體南方日報的評論文章指出，趁機鼓吹「英語無用論」是讓人不陌生的論調，「每每一有風吹草動，借題發揮、歪曲解讀的就不乏其人」，但這不能改變大家對英語重要性的共識。