規模最大亞運 國際奧委會主席巴赫讚杭州：樹立新標桿

杭州第19屆亞運23日正式登場，國際奧委會主席巴赫讚這屆賽事將為亞運的「可持續發展」樹立新標桿。圖為遊客在西湖景區與本屆亞運吉祥物合影。（新華社）

杭州第19屆亞運今（23）日正式登場，多國領導人將出席今晚的開幕式，國際奧委會主席巴赫也是觀禮嘉賓之一。中國官媒新華社今發布巴赫的專訪內容，巴赫表示，這將是有史以來規模最大的一屆亞運，而這屆賽事將為亞運的「可持續發展」樹立新標桿。

據新華社報導，巴赫表示，這將是有史以來規模最大的一屆亞運，超過1.2萬名運動員 參加。他又表示，這屆賽事在碳排放、零廢棄物排放政策上的努力，可為亞運的可持續發展樹立新標桿。

巴赫還提到，中國在奧林匹克運動中具有極為重要的地位。他稱，「中國致力於奧林匹克運動的發展，透過2008年北京奧運，我們第一次對此有了全面了解。此後我們看到許多世錦賽和其他體育大賽來到中國，包括非常成功的2010年廣州亞運」。

巴赫還說，中國透過舉辦「無與倫比的」2022年北京冬奧 ，帶動3億人熟悉並參與冰雪運動，將冬奧提升到了一個新高度。

巴赫指出，不僅僅在體育領域，世界的重心都在轉移到亞洲。他說，中國是許多方面領先的國家，正在發揮更重要的作用，這就是為什麼國際奧委會非常珍惜與中國在體育領域建立的密切夥伴關係。

巴赫表示，當他21日抵達杭州時，人們向他介紹的籌備工作如今已結出果實。他並稱，杭州亞運 的籌備工作非常順利，「杭州和中國已經做好準備迎接全亞洲的相聚」。

據杭州亞運官網介紹，本屆賽事圍繞著「綠色、智能、節儉、文明」的理念舉辦。目前，65個場館及相關設施實現100%綠色電力供應。同時，各場館皆推行以裝配式建築（預鑄建築）與可循環、可再生材料來打造。

另秉持著節儉辦賽理念，杭州亞運有44個場館是改建或臨建，僅有12個新建場館，佔總數的五分之一，而31個訓練場館則全部為改造場館。目前也已經有51個場館制定了下一步具體利用計劃，比賽之後能利用的計劃方案比例已經達到91%。