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積極改善中韓關係 韓媒：韓總理將與習近平在杭州會談

記者陳宥菘／即時報導
南韓總理韓悳洙23日將赴中國出席杭州亞運開幕式，據報將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。（歐新社）
南韓總理韓悳洙23日將赴中國出席杭州亞運開幕式，據報將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。（歐新社）

南韓總理韓悳洙23日將赴中國出席杭州亞運開幕式，展開為期二天對陸訪問。南韓媒體引述知情官員的說法指，韓悳洙與中國國家主席習近平預計明天在杭州舉行雙邊會談。對此，中國外交部發言人毛寧22日在例行記者會上並未直接證實，但表示「關於總理在華期間的活動安排，兩國正在進行溝通和協調」。

韓聯社報導，一名南韓政府官員透露，目前已基本敲定舉行會談，雙方正在協調具體時間和場所。據悉，雙方正在討論韓悳洙出席習近平為到訪的各國領導人舉辦的歡迎午宴後、在亞運開幕式前會面的方案。

對於記者提問，能否就習近平與韓悳洙在杭州舉行會談，提供更多資訊，中國外交部發言人毛寧22日表示，中韓兩國是重要的近鄰和合作夥伴，推動中韓關係健康穩定發展，符合兩國的共同利益。

毛寧還說，中方歡迎韓悳洙來華出席杭州亞運會的開幕式，認為這是韓方對中方辦會的支持，也體現了韓方對華的友好態度和對中韓關係的重視。關於韓悳洙總理在華期間的活動安排，兩國正在進行溝通和協調。

韓悳洙此行，將是南韓尹錫悅政府執政以來，最高級別的訪華官員。若順利與習近平舉行會談，韓聯社指出，這將是去年11月中韓領導人借G20峰會在峇里島舉行會談後，韓方高層時隔10個月再次會見習近平。這也是南韓總統尹錫悅和中國總理李強本月7日借東協峰會在印尼雅加達舉行會談後，兩國高層領導人時隔16天再會。

韓悳洙本月19日曾表示，以往大多是文化部長官出席亞運開幕式，如果總理訪華能夠釋放（改善關係的）信號是件好事，期待兩國關係穩健發展。 分析認為，南韓政府將積極推進與中方的高層往來，表現出改善關係的意志，同時對近期愈發密切的朝俄關係釋放牽制信號。

報導並稱，預計韓悳洙將表達希望中日韓峰會儘快重啟的意願，並可能再次邀請習近平訪韓。上一屆中日韓峰會於2019年12月在中國成都舉行，此後因疫情等原因停擺至今。三國也將在26日於首爾舉行高官會議，探討重啟峰會的有關事宜。

習近平 南韓 G20峰會

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