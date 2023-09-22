見習近平 敘利亞總統阿塞德：願做中國長期堅定的朋友

敘利亞總統阿塞德(右)和第一夫人阿斯瑪·阿塞德抵達杭州，他今天和習近平舉行會見時，說願做中國長期堅定的朋友和夥伴。取自環時網

中國國家主席習近平 22日在杭州會見敘利亞總統巴夏爾．阿塞德等來訪的外國元首。據央視報導，阿塞德向習近平說，感謝中國政府給予敘利亞人民的寶貴支持，堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。

據央視新聞，會見後，中敘兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路 」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。同時，雙方發表「中華人民共和國和阿拉伯敘利亞共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」。

阿塞德向習近平表示，中國透過自身奮鬥，走出了一條成功的中國特色社會主義道路。 中國在國際事務中始終站在國際公平正義一方，站在國際法和國際人道一方，發揮重要建設性作用。

他說，習近平提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的都是透過合作幫助所有人實現安全和發展，共享和平繁榮的未來，敘方高度讚賞、堅定支持 ，並將積極參與。

阿塞德還說，敘方衷心祝賀中國取得的偉大成就，感謝中國政府給予敘利亞人民的寶貴支持，堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。 敘方願以建立敘中戰略夥伴關係為契機，加強雙邊友好合作，密切在國際和區域事務中的溝通協調。

習近平表示，中敘建立戰略夥伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑，中方願和敘方不斷充實兩國關係內涵，推動中敘戰略夥伴關係不斷向前發展。

習近平強調，中方願和敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，維護兩國和廣大發展中國家共同利益，維護國際公平正義。中方支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊欺凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞展開重建，加強反恐能力建設，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題，改善和其他阿拉伯國家關係，在國際和區域事務中發揮更大作用。

習近平說，中方願和敘方加強共建「一帶一路」合作，加大對敘利亞優質農產品進口，一道落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為地區和世界和平與發展作出積極貢獻。

這是阿塞德時隔近二十年來再次訪問中國，尤其在敘利亞2011年爆發內戰之後，格外受矚。美國之音先前報導稱，北京 一直支持阿塞德政權，包括在在敘利亞衝突中，另在今年三月斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復建交後，北京當局一直擴大其在中東的影響力。

中國鷹派黨媒《環球時報》報導引述中國西北大學中東研究所副教授王晉分析稱，現在敘利亞政府已將重點轉向如何更好地謀求內部發展，阿塞德希望與中國就一些務實的合作項目達成一致，這從隨行代表團成員組成可以看出；中國社會科學院西亞非洲研究所研究員賀文萍說，到中國來訪問證明敘利亞現在不僅立住了，而且還重返國際社會，打破外交孤立狀態。