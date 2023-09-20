歐盟高層：向中國電動車開徵新關稅 距離還很遠

歐盟上周宣布對中國電動車啟動反補貼調查，但歐盟高層說，從調查開始到實際開徵關稅，需要很長時間。(路透)

歐盟 上周突然宣布，對中國電動車 啟動反補貼調查。但歐盟高層表示，從調查開始到實際開徵關稅 ，需要很長時間。

CNBC報導，歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）19日表示：「距離向中國電動車開徵進口關稅，還很遙遠。我的意思是為了公平起見，調查必須妥善進行。」

歐盟執委會指出，反補貼調查啟動後，可能需耗時13個月，暫時性措施最晚需在九個月內實施，之後若法律許可，最終措施將在四個月內上路。

塞夫柯維奇說，與此同時，必須加倍努力確保歐洲汽車業能維持競爭力。歐洲素來非常自豪，最優越、最安全、最乾淨的車輛，都是由歐洲製造。

另一方面，歐盟執委會主席范德賴恩接受彭博電視訪問時，仍表示歐盟需要調查中國對電動車的支持措施，因為該產業得到政府的大量補貼，「我們喜歡競爭，但必須是公平競爭」，「我們看到的是中國對電動車產業的大規模補貼，這當然是破壞競爭環境的做法。」

范德賴恩也表示，歐盟的貿易專員Valdis Dombrovskis不久將前往中國，討論包括電動車補貼在內的重要問題。

中國生產的電動車，今年銷往歐洲比重升至8%。歐洲官員表示，2025年可能會續增至15%。官員並說，陸製電動車的價格，比歐洲製電動車低了20%。

歐盟將在2035年前禁售新柴油車，使當地益發關注電動車市的狀況。歐盟已對所有進口車徵收10%關稅，美國的進口車關稅稅率則為27.5%。