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任正非承認是果粉 原因揭曉「常研究蘋果為什麼做得好」

記者謝守真／即時報導
圖為華為總裁任正非。（取自新華網）
圖為華為總裁任正非。（取自新華網）

華為近期推出具備5G網速的新款手機，不只在全球引發熱議，更是賣到斷貨。而該款新機的中芯國際製造的7奈米麒麟9000s處理器，還被視為突破美國封鎖。華為創辦人兼執行長任正非此前於國際大學生程式設計競賽（ICPC）的談話19日曝光，他表示，美國的制裁是壓力也是動力，經過4年攻堅，華為基本上建立自己的平台，將來一定會和美國的平台互聯互通。

據陸媒《證券時報》報導，任正非在ICPC談及被美國制裁問題時表示，美國制裁對我們來說確實是壓力，但壓力也是動力。他指出，打壓之前，華為把基礎平台建在美國。「經過這四年的攻堅，20萬員工的拼搏奮鬥，我們基本上建立了自己的平台了，將來和美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。」

於會上任正非被問及是否為蘋果「果粉」，他透露，因為女兒在美國讀書，若不用蘋果，上課就很不方便。「我們不要排外，我們也常常探究蘋果的產品為什麼做得好 ，也能看到我們與蘋果之間的差距。」他認為，有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。「如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」

此外，針對什麼是科學，任正非稱，「未知就叫科學」。當今世界，科學和技術的邊界越來越接近，科學轉化為技術的時間越來越短，若等到大學把理論完全研究明白再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力。由於此，他特別指出，華為每年約投入30至50億美金用於基礎理論研究，與大學共同研究看似無用的科學。

另，任正非還提到，即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想像。

據悉，ICPC為全球規模最大、水準最高的國際大學生程式設計競賽之一，經過五十餘年的發展，同時也被譽為計算機軟體領域的奧林匹克。大陸的大學自1996年開始參加此項賽事的亞洲區預賽，並於1996年起設立起大陸地區的預選賽區。

任正非 華為 5G

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