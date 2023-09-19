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華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

記者林茂仁／即時報導
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為19日宣布，將在25日發表最新平板電腦Mate Pad Pro，首度搭載華為獨創的星閃技術（NearLink），外界才關注到這是華為最新的黑科技，而且將來可能取代藍牙技術。

其實華為發表星閃技術只有一個多月的時間，今年8月4日，華為發布消息，新一代近距離無線連接技術—星閃（NearLink），正式發布！為鴻蒙萬物互聯提供更強大的連接，為用戶打造更低時延、更低功耗、更廣覆蓋、更安全的連接技術。

星閃技術的橫空出世受到全球關注，不僅有令人歎為觀止的傳輸速率，還具備無損音質傳輸、高清視頻傳輸、超大檔案傳輸等多種功能。這些優勢使得星閃技術在各個領域都有著廣泛的應用前景。

傳統的無線通訊技術有很多問題，以藍牙來說，它在短距離傳輸和連接上非常便利，但藍牙的連接問題一直備受詬病，連接不穩定、容易斷開；其次，藍牙的傳輸速率相對較慢，無法滿足高速傳輸的需求。

華為的星閃技術相較於傳統的藍牙和Wi-Fi技術擁有諸多優勢。首先，星閃技術採用SLE（SuperLowEnergy）模式，傳輸最高速率可達到12Mbps，是藍牙的10倍以上，大大提升了資料傳輸的效率和速度。

其次，星閃技術採用了MLE（Multi-linkExtension）模式，不僅可以同時連接多個設備，還能夠在傳輸速率、時延和抗干擾能力等方面實現整體的性能提升，可以實現分米級的定位精度，為用戶提供更準確、更穩定的傳輸體驗。

星閃技術作為一項顛覆性的創新技術，將在多個領域得到廣泛應用。首先，在新能源汽車領域，星閃技術可作為新能源汽車的數位鑰匙，不僅實現了無線解鎖，還能夠通過雲端控制車內設備。

其次，在消費電子領域，星閃技術可以用於無線遊戲手把，提供更低時延、更穩定的連接體驗。在智慧家居領域，星閃技術可以實現車內大螢幕互聯，將手機螢幕內容無線傳輸到車輛顯示螢幕上。此外，星閃技術還可以應用於無線音響傳輸、無線電池管理系統等領域，為使用者提供更加便捷和高效的生活體驗。

此外，在美國封殺華為陰影下，自主可控的無線技術對於華為和品牌的發展至關重要。華為的星閃技術是自主研發的創新技術，具有重要的戰略意義。

星閃標準的產業化其實已在中國推動一段時間，星閃聯盟成員已超過300家，包括九聯科技、創耀科技、當虹科技、國科微、匯頂科技、四維圖新等多家A股上市公司，19日多家星閃概念股股價就因為華為平板電腦要搭載星閃技術而出現大漲，顯然只要跟華為的黑科技沾上邊，就被中國投資人視為大利多，未來將有很大的發展空間。

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