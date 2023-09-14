中國瘋搶華為新手機 分析：直接衝擊蘋果市占率

今年上半年，蘋果在中國高階手機市場仍占據絕對優勢，市占率高達67.0%；華為僅憑藉4G產品依然位居第二，市占率15.6%。(路透)

華為 開賣具備5G網速的兩款高階手機，在中國引發瘋搶，黃牛價甚至炒到數倍。蘋果昨天發表iPhone 15系列手機後，IDC預測，華為回歸將直接衝擊蘋果在中國高階手機市場的占有率。

綜合IT時報等中媒報導，華為9月搶在蘋果發表新款iPhone手機之前，相繼開賣Mate 60、Mate X5系列高階手機，經實測具備5G網速，被譽為突破美國科技封鎖的「王者歸來」，上市後遭到瘋搶斷貨。

據報導，華為率先開賣的Mate 60系列手機，因為銷售火爆超出預期，光是Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調至2000萬支。一名華為高級經銷商樂觀預估，如果產能充足，Mate 60系列全球銷量能達到5000萬支。

儘管華為採取嚴格防止黃牛炒作的措施，但在閒魚等二手交易平台，Mate 60仍被加價人民幣500至2000元（約274美元，下同）不等轉售；非直營店現貨價也高出定價逾2000元。

華為8日開始預售的Mate X5旗艦折疊手機，今天正式開賣，儘管起價1萬2999元，比iPhone 15 Pro頂規還貴，推出後仍遭秒殺；二手交易平台甚至有人喊價超過10萬元，翻了數倍，被網友形容為今年最佳「理財神器」。

相形之下，明晚8時開始在中國預售的iPhone 15系列，目前最大電商平台京東的蘋果自營旗艦店的預約量超過150萬支，與去年iPhone 14的情況差不多。二手交易平台上也有大量iPhone 15系列的代拍服務，叫價基本在200至500元之間。

蘋果昨天發表iPhone 15系列後，瑞銀證券最新報告指出，由於面臨華為新機等競爭，將iPhone 15系列新機出貨量由8000至9000萬支下調至7800萬支。高盛則將蘋果目標股價從222美元調降至216美元。

國際數據資訊公司（IDC）13日發表報告指出，iPhone 15雖然全面升級，但面臨更大挑戰。

報告指出，今年的iPhone 15系列顯然比去年的iPhone 14系列更具吸引力，但由於過去幾年中國國內安卓 廠商依然堅持高端化發展方向，不斷加大研發投入，加強與供應鏈的深度合作，推出更多訂製化和差異化的解決方案，持續提升產品競爭力。因此，蘋果在中國高階手機市場上的比重呈現不斷下降的趨勢。

今年上半年，蘋果在中國高階手機市場仍占據絕對優勢，市占率高達67.0%；華為僅憑藉4G產品依然位居第二，市占率15.6%。

報告指出，隨著華為的回歸，預計將首先在高階市場上向蘋果發起衝擊，等到華為新的晶片解決方案陸續在中低階產品線上使用，才會對其它中國國內安卓廠商造成更大影響。

IDC中國高級分析師郭天翔表示，蘋果依然具有較明顯的優勢，但隨著華為的回歸以及其它中國安卓廠商努力建立屬於自己的高階產品節奏和高階品牌形象，蘋果在中國高階手機市場將會遭遇更大的挑戰。