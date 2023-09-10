我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

波音、空巴該緊張？中國自製客機C919訂單已達1061架

記者謝守真／即時報導
東方航空7月16日在上海正式接收第二架中國國產C919大型客機，圖為該客機次日從上海虹橋機場起飛。（中新社）
東方航空7月16日在上海正式接收第二架中國國產C919大型客機，圖為該客機次日從上海虹橋機場起飛。（中新社）

中國國產客機C919今年5月28日順利完成首次商業飛行，引發外界對中國製商用客機的關注。中國商用飛機有限責任公司董事長賀東風10日指出，C919機型目前訂單數已經達到1061架，並已交付2架。

據澎湃新聞報導，賀東風10日在「2023浦江創新論壇」分享中國大飛機的創新發展之路。他指出，航空事業的發展就是一部人類科技創新發展史。一架大飛機的零件數以百萬計，每天起落飛機10萬架次，每年運輸旅客達逾40億人次。

賀東風稱，中國商飛從2008年成立至今，已形成以ARJ21、C919、C929為主的產品線。現階段C919的訂單數已經達到1061架，並且已交付2架。他並透露，接下來C929計畫提供250到350的座席，航程將達到1萬2000公里，處於初步設計階段。

賀東風表示，除了產品線的架構形成外，中國大飛機在創新發展中具備了數百萬量級產品的整合能力，具備多種技術的融合創新能力以及安全和經濟效益的權衡決策能力。

賀東風說，中國商飛期待繼續推進國際合作，展開面向未來的大飛機創新。同時，面對全球航空安全、環保等一系列新的挑戰，該公司也將秉持自主創新、開放合作的態度，與全球的供應商合作夥伴克服困難，積極塑造創新生態，針對空氣動力、結構效率等專業能力的持續提升，圍繞智能化、網聯化、綠色化等發展的方向，持續推動5G人工智能、大數據、訊息技術包括電池氫能等新能源技術，持續推進數位化轉型和可持續發展。

此前，據央視新聞報導，東方航空公司日前已接收的兩架C919飛機，已於8月4日首次展開「雙機商業運營」，兩架飛機同日執行「上海虹橋─成都天府」航線。據悉，東航於去年12月9日作為全球首發用戶，正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機。

東航 人工智能 5G

上一則

香港黃大仙中心地庫水退 地鐵站重開又故障

下一則

東北座談 習近平令維護5大安全 主攻現代化大農業

延伸閱讀

新加坡空軍開放日睽違7年登場 軍機展示吸睛

新加坡空軍開放日睽違7年登場 軍機展示吸睛
波音 撤長堤250個約聘職位

波音 撤長堤250個約聘職位
搭飛機或綠皮列車？美聯社分析金正恩訪俄可能交通方式

搭飛機或綠皮列車？美聯社分析金正恩訪俄可能交通方式
勞工節出遊叫不到網約車 華人險錯過飛機

勞工節出遊叫不到網約車 華人險錯過飛機

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機