華為再官宣Mate 60 Pro+、Mate X5兩新機 處理器仍為謎
華為上周推出最新旗艦手機Mate 60 Pro後，引起市場關注與搶購熱潮。今（8）日，華為於官方商城再推出兩款新機，分別為高階版的Mate 60 Pro+，以及折疊式手機Mate X5。這兩款手機於8日開啟預訂，目前官方暫未公佈價格，官方訂金為1,000人民幣（約137美元）。據指出，上午10點8分開起首批預購後，不到數分鐘已被搶購一空。
綜合IT之家、香港經濟日報報導，根據官方目前公告的手機參數，Mate 60 Pro+與Mate X5皆仍未提及處理器的型號，但預計至少搭載與Mate 60系列同款麒麟9000s晶片，甚至可能是傳聞中的麒麟9100，具備更為旗艦的規格。
此外，Mate 60 Pro+同樣未載明「是否支援5G」，而僅註明「不支持電信3G/2G和移動3G」，Mate 60則完全沒有相關標示。
據華為商城，Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，而華為Mate 60 Pro亦有提供衛星通話功能。外觀提供「宣白」、「硯黑」兩色，與Mate 60 Pro最大差異為背面設有「丹青弧」弧型劃線，而Mate60 Pro共有4色選擇。
Mate X5方面則提供了「羽砂黑」、「羽砂白」、「羽砂金」、「青山黛」、「幻影紫」共5色。據報導，距離目前在售的華為Mate X3今年3月發布的時間僅有半年，當時Mate X3的起售價為人民幣12,999元（約1,770美元），可作為Mate X5新機價格的參考。
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