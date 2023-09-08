香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作

香港遭遇極端暴雨，多地淹水，有商場、地鐵站被淹。(央視新聞)

受颱風「海葵」殘餘環流影響，中國廣東、香港 多地7日晚間起至8日遭遇極端強降雨，香港降雨量破1884年有記錄以來新高。據中新社，香港特首李家超於8日傍晚抵達筲箕灣的耀東邨視察，他表示，港府全力應對極端情況，現在應做好善後工作，盡快恢復社會運作。

李家超8日在港府房屋局局長何永賢、運輸及物流局局長林世雄陪同下，到到耀東邨耀興道一處發生山泥傾瀉的地點了解情況。

他對媒體表示，香港在7日至8日遇到百年一遇的大暴雨 ，24小時內雨量等於香港全年雨量的四分之一，換言之，約90天的雨量在一天內集中落下。因此，暴雨帶來的水浸、山泥傾瀉等情況嚴重。

李家超說，香港天文台發出黑色暴雨警告信號後，香港特區政府多個部門迅速就位，堅守崗位，全力調配人手、部署工作。當務之急是做好善後工作，包括處理山泥傾瀉、水浸等情況，會繼續維持「極端情況」，並至少延長至午夜12時，在「極端情況」仍然存在期間，工作安排等同「八號風球（香港的熱帶氣旋警告信號之一）」生效期間的安排。

對於此次是港府首次發布極端情況，李家超說，儘管受現有科技能力的限制，暴雨預測較颱風預測要困難得多，但港府會在發放訊息、做好預警等方面加以檢視。

據香港醫管局傍晚通報，暴雨期間有1人失蹤，117人受傷到公立醫院急症室就醫，其中2人死亡，4人傷勢嚴重，32人情況穩定。

港府8日一早發布新聞公報宣布，出現廣泛地區積水、公共交通嚴重受阻，山泥傾瀉風險極高，極端情況至少維持至18時，呼籲市民留在室內，企業不應要求僱員返回工作地點上班。後，港府8日下午通報極端情況延長至午夜12時。

在此之下，香港交易所暫停交易，香港新界北部和香港島東部受災嚴重，九龍的黃大仙港鐵站湧入黃泥水、商場遭水淹高一樓，香港所有日間學校停課，多項公共服務暫停，交通也大打結，所有電車、多條日間巴士和地鐵 暫停或調整。